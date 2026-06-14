Mondiale 2026, Germania travolgente: Curaçao battuto 7-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
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La Germania firma una prestazione di assoluto dominio e travolge Curaçao con un netto 7-1, confermandosi tra le squadre più brillanti del Mondiale 2026. Dopo appena sei minuti i tedeschi passano in vantaggio grazie a Felix Nmecha, servito da un preciso assist di Florian Wirtz. La reazione di Curaçao arriva al 21’ con il pareggio fortunoso di Livano Comenencia, il cui tiro deviato sorprende il portiere tedesco.

La squadra di Julian Nagelsmann non si lascia però intimorire e ristabilisce subito le distanze: al 38’ Nico Schlotterbeck svetta su calcio d’angolo e firma il 2-1, prima che Kai Havertz trasformi il rigore del 3-1 nel recupero del primo tempo.


Nella ripresa la Germania alza ulteriormente il ritmo. Al 47’ Jamal Musiala trova il poker su assist di Joshua Kimmich, mentre Nathaniel Brown realizza il 5-1 al 68’ dopo un controllo del VAR che conferma la regolarità della rete. Il neoentrato Deniz Undav lascia il segno con un gol al 78’ e con due assist decisivi: prima per Brown e poi all’88’ per Havertz, che con un elegante pallonetto firma il definitivo 7-1.

Nonostante alcune buone occasioni e una rete annullata a Leandro Bacuna per fuorigioco, Curaçao non riesce a contenere la superiorità tecnica dei tedeschi. Davanti a 68.021 spettatori, la Germania manda un chiaro messaggio alle rivali del torneo: la Nazionale di Nagelsmann è pronta a puntare al titolo mondiale.

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