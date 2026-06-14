Juve Stabia, continua la ricerca del nuovo ds: spunta anche Romairone
La Juve Stabia è al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo in vista della prossima stagione. Dopo un campionato positivo culminato con il raggiungimento dei playoff di Serie B e la semifinale sfiorata, il club di Castellammare di Stabia vuole programmare il futuro affidandosi a una figura di esperienza.
Tra i profili valutati dalla società resta forte la candidatura di Antonio Tramontano, ma nelle ultime ore è emerso anche il nome di Giancarlo Romairone, attualmente osservatore della Lazio e legato al club biancoceleste dall’estate del 2024.
Il dirigente genovese, 56 anni, può vantare un lungo percorso nel calcio italiano: dagli inizi alla Pro Vercelli come direttore generale, fino alle esperienze da direttore sportivo con Spezia, Carpi e Chievo, passando inoltre per Bari e Triestina. Un profilo esperto che potrebbe rappresentare un’opzione concreta per rafforzare l’organigramma della Juve Stabia.
La società campana prosegue le proprie valutazioni e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la scelta definitiva per un ruolo chiave nella costruzione della squadra del futuro.