Corriere dello Sport: “Galloppa al Modena, il nuovo corso parte dai giovani. Avellino, Samp e Pisa protagonisti del mercato”

Il Modena ha scelto Daniele Galloppa per aprire un nuovo ciclo tecnico all’insegna del calcio propositivo e della valorizzazione dei giovani. Come racconta il Corriere dello Sport, Galloppa sarà presentato domani allo stadio Braglia dopo aver firmato un accordo biennale con opzione per una terza stagione. L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina si appresta a vivere la sua prima esperienza da allenatore titolare tra i professionisti, dopo il percorso vincente maturato nel settore giovanile viola.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Galloppa arriva a Modena forte dello scudetto Primavera conquistato poche settimane fa grazie al successo per 2-1 contro il Parma nella finale tricolore. Il tecnico ha chiuso nel migliore dei modi un ciclo di sei anni alla Fiorentina, impreziosito anche dalla conquista della Coppa Italia Primavera e da un’altra finale raggiunta nella stagione successiva. Il Corriere dello Sport evidenzia come la sua proposta di gioco moderna e offensiva abbia convinto la famiglia Rivetti a puntare su un allenatore capace di coniugare risultati e crescita dei talenti.





Tra i giovani valorizzati da Galloppa, il Corriere dello Sport sottolinea i progressi di Kouadio e Braschi, protagonisti della finale scudetto, oltre a Balbo, Puzzoli e Kospo, tutti elementi che hanno già avuto l’opportunità di confrontarsi con la prima squadra della Fiorentina. Il modello seguito dal Modena punta proprio a replicare operazioni di successo come quella che ha portato alla cessione di Massolin all’Inter, continuando a investire su prospetti di prospettiva.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport segnala un Avellino particolarmente attivo. Il direttore sportivo Mario Aiello sta lavorando con il Sassuolo per i profili di Filippo Missori e Andrea Ghion, mentre sono stati avviati contatti con l’Inter per i giovani Mattia Marello e Matteo Cocchi. In attacco resta viva la pista che conduce a Giulio Misitano dell’Atalanta, mentre il club irpino è pronto a blindare Patrick Enrici con un prolungamento contrattuale.

La Sampdoria continua invece la ricerca del nuovo allenatore. Il Corriere dello Sport indica Davide Possanzini come uno dei candidati più accreditati per raccogliere l’eredità tecnica blucerchiata. Parallelamente la dirigenza valuta il riscatto di Tjas Begic dopo l’ottimo rendimento mostrato negli ultimi mesi della scorsa stagione.

In casa Catanzaro prosegue il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, recentemente confermato fino al 2028. Il Corriere dello Sport riferisce che tra i profili monitorati per la panchina figurano Davide Possanzini, Michele Mignani e Federico Coppitelli. La linea guida rimarrà quella delle ultime stagioni: continuità tecnica, valorizzazione dei giovani e sostenibilità progettuale.

Per quanto riguarda il Pisa, il Corriere dello Sport evidenzia i dialoghi in corso con l’Inter per definire il futuro di Akinsanmiro e per valutare l’arrivo del laterale mancino Matteo Cocchi. I nerazzurri toscani restano inoltre interessati a Leone della Juve Stabia e attendono soltanto l’ufficializzazione di Paolo Bianco, destinato a firmare un contratto fino al 2028 con opzione per un’ulteriore stagione.