Corriere dello Sport: “Lecce-Di Francesco verso il rinnovo, Juric vicino al Monza. Cagliari e Genoa in movimento”

Il Lecce e Eusebio Di Francesco sono pronti a proseguire insieme. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, nelle prossime ore andrà in scena l’incontro decisivo tra il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore sportivo Stefano Trinchera e il tecnico abruzzese per definire il futuro della panchina giallorossa. Dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport evidenzia come Di Francesco abbia manifestato piena disponibilità a prolungare il proprio rapporto con il club fino al 2028.

Nel corso del vertice si parlerà anche della programmazione tecnica e delle strategie di mercato. Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sarà la prima sessione estiva senza Pantaleo Corvino alla guida dell’area sportiva, con Stefano Trinchera chiamato a gestire direttamente le operazioni. Tra i dossier più importanti figura quello relativo a Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004 che continua ad attirare l’interesse di diversi club inglesi. Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce valuta il giocatore attorno ai 30 milioni di euro, cifra che riflette la crescita e il potenziale del centrale lusitano.





Intanto il Monza accelera per la scelta del nuovo allenatore. Ivan Juric è ormai il grande favorito per raccogliere l’eredità di Paolo Bianco. Il summit previsto oggi potrebbe rappresentare il passaggio decisivo per trovare l’accordo definitivo e programmare la stagione del club brianzolo. Juric avrebbe ormai superato la concorrenza rappresentata da Alberto Gilardino e Fabio Pecchia, avvicinandosi sensibilmente alla panchina biancorossa.

Sul fronte Cagliari, la dirigenza rossoblù continua a monitorare con attenzione Tomas Suslov del Verona. I sardi vogliono farsi trovare pronti in caso di sviluppi favorevoli e nel frattempo lavorano anche all’operazione Thomas Berenbruch con l’Inter. L’intesa tra le società prevede un trasferimento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei nerazzurri. Resta inoltre viva la pista che porta a Vasilije Adzic, giovane talento montenegrino seguito però anche da Frosinone, Lecce e Sassuolo.

Il Parma prosegue invece i contatti con l’Olympiakos per trattenere Gabriel Strefezza. L’esterno brasiliano è stato uno dei protagonisti della salvezza emiliana e il nuovo allenatore Carlos Cuesta considera il giocatore una pedina importante per il prossimo campionato. Nelle ultime ore il club ducale avrebbe effettuato anche un sondaggio per Jacopo Fazzini, il cui futuro alla Fiorentina resta ancora tutto da definire.

Si muove anche il Genoa, impegnato su più fronti. Dopo aver definito la permanenza di Tommaso Baldanzi, il club rossoblù continua a seguire Elliot Stroud, esterno del Mjällby valutato circa 2,5 milioni di euro. I liguri attendono inoltre una risposta da Stephan El Shaarawy, rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Roma. Sul giocatore c’è anche il Venezia, ma il rapporto con Daniele De Rossi potrebbe rappresentare un elemento favorevole per il Genoa.

Infine, l’Atalanta continua a seguire con attenzione Ardon Jashari del Milan. Per sostituire Marco Palestra, invece, il nome in cima alla lista resta quello di Nicolò Savona, cresciuto nella Juventus e attualmente in forza al Nottingham Forest.