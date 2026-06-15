Corriere dello Sport: “Palermo, caccia ai talenti: Osti guarda ai giovani per costruire la squadra di Inzaghi”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato seguendo una linea ben precisa: affiancare ai profili più esperti una serie di giovani di prospettiva capaci di aumentare il livello tecnico della rosa. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Carlo Osti sta portando avanti una strategia condivisa con Filippo Inzaghi e con la società, puntando su calciatori emergenti ritenuti pronti ad affrontare una piazza esigente come quella rosanero.

Secondo quanto racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la costruzione dell’organico deve rispettare i vincoli regolamentari relativi agli over 23, rendendo fondamentale l’inserimento di giovani di qualità. L’esempio arriva dalla Serie B appena conclusa, dove diverse squadre hanno ottenuto risultati importanti grazie alla crescita di profili emergenti capaci di imporsi rapidamente nel campionato cadetto.





Come sottolinea ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo dovrà rinnovare quasi completamente il gruppo degli under presenti nella passata stagione. Peda non rientrerà più nella categoria dei giovani, mentre Veroli e Giovane non saranno riscattati. Anche Vasic e Corona potrebbero proseguire il proprio percorso altrove per trovare maggiore continuità. Tra i giovani attualmente in organico potrebbe restare soltanto il portiere lettone Balaguss, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio rosanero.

Per questo motivo, spiega Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Osti sta monitorando con attenzione diversi settori giovanili italiani alla ricerca di elementi in grado di inserirsi rapidamente nei meccanismi di una squadra che partirà con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A.

Tra i nomi seguiti c’è quello di Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 dell’Inter Under 23. Il giovane difensore ha già debuttato in Serie A sotto la guida di Chivu e nell’ultima stagione ha collezionato 26 presenze e una rete in Serie C. Il suo profilo viene valutato come possibile alternativa ad Augello sulla corsia mancina.

Attenzione anche ad Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dello Spezia. Il club giallorosso considera il giocatore uno dei prospetti più promettenti del proprio vivaio e la valutazione si aggira tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Sul talento ci sono anche diverse società di Serie A, ma il Palermo continua a mantenere vivi i contatti e resta alla finestra in attesa degli sviluppi del mercato.