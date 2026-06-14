Ascoli, Patti celebra la promozione: “Frutto di una catena umana straordinaria”

A una settimana dalla conquista della Serie B attraverso la finale playoff contro il Brescia, il direttore sportivo dell’Ascoli Matteo Patti ha voluto condividere un messaggio carico di emozione e gratitudine per celebrare un traguardo storico.

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il dirigente bianconero ha definito la stagione appena conclusa “un anno semplicemente indimenticabile”, sottolineando il percorso compiuto dalla squadra tra sacrifici, difficoltà e vittorie decisive.





Patti ha evidenziato come il successo sia nato dal lavoro di «una catena umana straordinaria», elogiando il gruppo di calciatori per il carattere, l’impegno e la capacità di credere nell’obiettivo fino all’ultimo momento.

Un pensiero speciale è stato rivolto anche ai tifosi, considerati il “dodicesimo uomo in campo”, e alla società per la fiducia dimostrata nel progetto. «Abbiamo scritto una pagina memorabile. Abbiamo dimostrato cosa significa essere l’Ascoli. Adesso godiamoci questo trionfo, ma teniamo gli occhi fissi sul futuro. Il sogno continua», ha concluso il direttore sportivo.