Mondiale 2026, Uruguay bloccato in Messico: problemi burocratici ritardano la partenza per Miami

Momenti di tensione per la nazionale uruguaiana, ferma a Cancun a causa di problemi legati ai permessi di volo dell’aereo che dovrebbe trasportare la squadra negli Stati Uniti. La selezione guidata da Marcelo Bielsa è infatti attesa a Miami, dove nella notte tra il 16 e il 17 giugno affronterà l’Arabia Saudita nella gara d’esordio del Mondiale.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rodrigo Romano, si sta lavorando per risolvere rapidamente la situazione e permettere alla Celeste di raggiungere la Florida nei tempi previsti. Il termine ultimo per l’arrivo sul suolo americano è fissato alle 19:00 locali, rendendo la corsa contro il tempo sempre più serrata.





L’Uruguay, inserito nel gruppo H insieme a Spagna, Capo Verde e Arabia Saudita, spera di lasciarsi presto alle spalle l’imprevisto logistico per concentrarsi esclusivamente sul campo e iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino mondiale.