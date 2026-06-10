Ginestra incorona l’Ascoli: «Promozione meritata. In B test importanti contro Palermo e le big»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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L’Ascoli ha conquistato la Serie B con pieno merito. Ne è convinto Ciro Ginestra, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per analizzare il percorso dei bianconeri culminato con il successo nella finale playoff contro l’Union Brescia.

«Assolutamente sì. Credo sia una promozione meritata per quanto visto nelle due gare della finale, soprattutto nella seconda, che secondo me è stata dominata», ha spiegato Ginestra. «L’Ascoli ha fatto un percorso importante. Ho sempre sostenuto che fosse la squadra più riconoscibile dei tre gironi di Serie C. Ha qualità, un ottimo allenatore e una piazza straordinaria con una passione incredibile».


L’ex tecnico ha inoltre evidenziato come i marchigiani avessero già dimostrato il proprio valore durante la stagione regolare. «Probabilmente l’Ascoli avrebbe meritato di vincere il campionato già nella regular season. Lo ha poi confermato nei playoff. Per me è la promozione più giusta possibile».

Nel corso dell’intervista a TuttoMercatoWeb.com, Ginestra ha anche affrontato il tema della prossima Serie B e delle prospettive della formazione di Tomei.

«L’Ascoli parte da una base molto importante: possiede un’identità di gioco chiara e riconoscibile, caratteristica tutt’altro che scontata. Ha giocatori adatti a questo sistema e diversi giovani interessanti. Naturalmente serviranno alcuni rinforzi, perché la Serie B richiede maggiore struttura fisica e tecnica, soprattutto quando affronti squadre come Palermo, Monza o Catanzaro».

Secondo Ginestra, però, gran parte dell’attuale organico è già pronta per il salto di categoria. «Molti elementi possono tranquillamente giocare in Serie B. La chiave sarà inserire i profili giusti all’interno di un gruppo che ha già basi molto solide. L’Ascoli potrebbe rappresentare una delle sorprese del prossimo campionato».

Spazio infine a una riflessione sulle eliminazioni di Salernitana e Catania nelle semifinali playoff.

«La parola fallimento è probabilmente eccessiva, ma è evidente che la stagione non sia andata secondo le aspettative. In Serie C vince una sola squadra e il Benevento sul campo ha dimostrato di essere il migliore. Nei playoff basta una partita sbagliata per compromettere tutto».

Ginestra ha comunque sottolineato il valore delle due piazze. «Sia il Catania che la Salernitana hanno tutte le potenzialità per tornare a lottare per il vertice. La Serie C è un campionato molto difficile da vincere, ma restano due realtà importanti del calcio italiano».

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