Palermo, offerta per Tonoli: Osti rompe gli indugi. Sul tavolo 4,5 milioni

Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di profili funzionali alle idee di Filippo Inzaghi e nelle ultime ore sarebbe emerso un nuovo obiettivo per la difesa. Secondo quanto riportato da Avanti Gialli, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti avrebbe avviato i primi contatti per Daniel Tonoli.

Stando all’indiscrezione rilanciata da Avanti Gialli, nella serata di ieri Osti avrebbe contattato Nereo Bonato per verificare la disponibilità alla cessione del giocatore, individuato come uno dei profili più interessanti per il nuovo progetto tecnico del Palermo.





Sempre secondo Avanti Gialli, il club rosanero avrebbe presentato una proposta da 4,5 milioni di euro cash per cercare di anticipare la concorrenza e assicurarsi il calciatore.

L’identikit corrisponderebbe alle richieste di Filippo Inzaghi, che sarebbe alla ricerca di un elemento capace di garantire duttilità tattica, potendo essere impiegato sia in difesa che a centrocampo. Un profilo che unisce fisicità, dinamismo e una certa propensione offensiva.

Come sottolinea ancora Avanti Gialli, Tonoli ha chiuso l’ultimo campionato con cinque reti all’attivo, numeri che ne evidenziano la capacità di rendersi pericoloso anche in fase offensiva.

Un altro elemento da considerare riguarda la gestione del giocatore. Tonoli è infatti assistito da Giuseppe Riso, procuratore che rappresenta numerosi calciatori di Serie A e che potrebbe attirare l’interesse di diversi club della massima categoria nelle prossime settimane.

Al momento non risultano conferme ufficiali, ma secondo Avanti Gialli il Palermo avrebbe già mosso i primi passi concreti per provare a portare in rosanero uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza.