Sampdoria, prende quota l’idea Hiljemark

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
Hiljemark

La Sampdoria continua a lavorare alla ricerca della guida tecnica per la prossima stagione e nelle ultime ore il nome di Oscar Hiljemark ha guadagnato sempre più terreno. Secondo quanto riportato da diverse fonti vicine all’ambiente blucerchiato, l’ex allenatore del Pisa sarebbe tra i principali candidati per raccogliere la sfida della rinascita e tentare l’assalto alla promozione.
Il profilo del tecnico svedese piace soprattutto per ragioni economiche e organizzative. Hiljemark percepirebbe infatti un ingaggio contenuto, stimato intorno ai 250 mila euro lordi a stagione, e si presenterebbe con uno staff ridotto composto dai collaboratori Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo: una soluzione che risponde alle esigenze di sostenibilità del nuovo progetto.

Non mancano però alcuni aspetti che la dirigenza sta valutando con attenzione. Hiljemark è considerato un allenatore dalla forte personalità, abituato a gestire in autonomia le scelte tecniche e poco incline ad accettare interferenze esterne sul piano tattico. Una caratteristica che potrebbe rappresentare un punto di riflessione per il CEO Jesper Fredberg, noto per il suo coinvolgimento nelle dinamiche sportive della squadra.


La decisione definitiva non è ancora arrivata, ma il nome di Hiljemark è ormai entrato con forza nella lista dei possibili allenatori della Sampdoria per la nuova stagione.

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