Calciomercato Entella, occhi puntati su Vesentini: il difensore del Renate piace ai liguri

Nonostante l’apertura ufficiale del calciomercato sia ancora alle porte, le squadre di Serie B sono già al lavoro per programmare la prossima stagione. Tra queste c’è anche la Virtus Entella, intenzionata a consolidare quanto di buono fatto nell’ultimo campionato e a rinforzare la rosa a disposizione di mister Andrea Chiappella.

La formazione ligure, protagonista di una stagione positiva culminata con una salvezza importante nel torneo cadetto, sta valutando diversi profili per aumentare qualità e profondità dell’organico.





Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza c’è quello di Filippo Vesentini. Il difensore, di proprietà dell’Union Brescia, è reduce da un’annata convincente in Serie C con la maglia del Renate, prestazioni che hanno attirato l’interesse di diversi club.

La situazione contrattuale del classe 2002 potrebbe favorire un’operazione di mercato: il suo accordo con l’Union Brescia è infatti in scadenza nel 2027 e il club potrebbe valutare una cessione per evitare di perdere valore sul giocatore.

L’Entella segue con attenzione gli sviluppi e potrebbe presto provare ad affondare il colpo per regalare a Chiappella un nuovo rinforzo per la difesa.