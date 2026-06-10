Cassano contro De Laurentiis: «È stato vergognoso, hanno trascinato il Bari nel baratro»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
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Antonio Cassano non usa mezzi termini e torna ad attaccare la gestione della famiglia De Laurentiis a Bari. L’ex fantasista biancorosso, oggi opinionista sportivo, è intervenuto durante la trasmissione “Viva El Futbol”, esprimendo un giudizio molto duro sul percorso del club sotto l’attuale proprietà.
Cassano ha dichiarato: «L’ultima volta a Bari avevo già difeso la questione legata ai De Laurentiis. Ma De Laurentiis se n’è completamente fregato di tutto e di tutti, trascinando il Bari nel baratro. Ha sempre trattato il Bari come una seconda squadra, e quello che ha fatto è stato vergognoso».

Parole pesanti quelle dell’ex attaccante, che evidenziano il malcontento di una parte della piazza biancorossa nei confronti della proprietà e della gestione degli ultimi anni.


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