Mantova: è fatta per Gliozzi

Dopo una salvezza conquistata con grande determinazione nelle ultime giornate del campionato di Serie B, il Mantova guarda al futuro con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva. La società biancorossa ha scelto di dare continuità alla guida tecnica confermando Attilio Modesto in panchina, ma ha cambiato il ruolo di direttore sportivo con l’addio di Rinaudo e l’arrivo di Fabio Brutti.

Il nuovo ds si è messo immediatamente al lavoro per rinforzare la rosa e ha già messo a segno il primo colpo di mercato. Come riportato da tifomantova.it, il Mantova ha infatti chiuso l’accordo per l’ingaggio dell’attaccante Ettore Gliozzi.





Il giocatore ha già sostenuto le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà al club virgiliano fino al giugno 2029. Un acquisto che testimonia la volontà della società di programmare con ambizione il prossimo campionato e di mettere a disposizione di Modesto una squadra pronta a crescere.