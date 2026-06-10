Cesena, prende quota il nome di Pagliuca per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
pagliuca

 

Il Cesena continua a lavorare per definire la guida tecnica della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club romagnolo avrebbe avviato dei contatti con Guido Pagliuca, uno dei profili più graditi dalla dirigenza bianconera.

L’allenatore, attualmente svincolato, è alla ricerca di una nuova opportunità dopo l’ultima esperienza alla guida dell’Empoli, terminata nell’ottobre del 2025. Prima della parentesi toscana, Pagliuca si era messo in evidenza con la Juve Stabia, conducendo il club alla promozione in Serie B.


Il nome dell’ex tecnico dell’Empoli figura dunque tra i primi della lista del Cesena, che nelle prossime settimane dovrà sciogliere le riserve e scegliere l’uomo a cui affidare la propria panchina in vista del prossimo campionato.

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