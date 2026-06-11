Corriere dello Sport: “Juve Stabia salva, Guerri nuovo proprietario: il Tribunale dà il via libera al rilancio”

La Juve Stabia può finalmente guardare al futuro con maggiore serenità. Come racconta Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, il Tribunale di Napoli ha ratificato il passaggio di proprietà del club gialloblù ad Alfredo Guerri, imprenditore che nelle scorse settimane aveva manifestato concretamente la volontà di garantire continuità e stabilità alla società campana.

Per la tifoseria stabiese il 10 giugno 2026 è destinato a entrare nella storia del club. Secondo quanto riportato da Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, all’esterno del Palazzo di Giustizia di Napoli circa un centinaio di sostenitori ha atteso con trepidazione l’esito dell’udienza. Al termine della decisione favorevole, la gioia dei tifosi si è mescolata ai festeggiamenti del nuovo proprietario, accolto con entusiasmo da una piazza che da tempo vedeva in lui il profilo ideale per guidare la rinascita della Juve Stabia.





Come ricostruisce il Corriere dello Sport, la svolta è arrivata al termine di un percorso complesso iniziato dopo il progressivo disimpegno della precedente proprietà. Durante l’udienza, Alfredo Guerri, attraverso la Domus Srl, ha presentato una proposta vincolante per dare attuazione alla ricapitalizzazione deliberata dagli amministratori giudiziari Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, un passaggio fondamentale per garantire la continuità aziendale del club.

L’operazione ha consentito di mettere definitivamente al sicuro il futuro della società. Guerri, attivo nel settore dell’edilizia sostenibile, era già vicino alla Juve Stabia in qualità di sponsor, ma negli ultimi mesi aveva rafforzato il proprio sostegno al club fino ad arrivare all’acquisizione delle quote societarie.

Adesso l’attenzione si sposta sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Come evidenzia ancora Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, gran parte della documentazione necessaria è già pronta e il nuovo proprietario ha immediatamente avviato le procedure per completare gli ultimi adempimenti richiesti entro la scadenza del 16 giugno.

Dopo settimane di incertezza e preoccupazione, la Juve Stabia può dunque ripartire. Il rischio di vedere compromesso il futuro del club è stato scongiurato e a Castellammare di Stabia torna a prevalere la fiducia in vista della nuova stagione.