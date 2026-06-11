Corriere dello Sport: “Cesena, Galloppa in pole per la panchina: Mancini accelera. Intanto tiene banco il caso Klinsmann”

Il Cesena continua la ricerca del nuovo allenatore e il casting per la panchina bianconera entra nella fase decisiva. Come racconta Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, il direttore sportivo Andrea Mancini sta portando avanti una serie di colloqui approfonditi con i candidati, analizzando aspetti tecnici, motivazionali e progettuali prima di arrivare alla scelta definitiva.

L’obiettivo è chiaro e lo stesso Mancini lo ha ribadito senza mezzi termini: «Non dobbiamo sbagliare». La volontà del club è quella di annunciare il nuovo tecnico entro la prossima settimana.





Secondo quanto riportato da Massimo Boccucci sul Corriere dello Sport, al momento la corsa sembra essersi ridotta a un duello tra Daniele Galloppa e Guido Pagliuca. L’attuale tecnico della Fiorentina Primavera, reduce dalla conquista dello Scudetto di categoria, appare in vantaggio, anche se il suo profilo è seguito da diverse società. Più staccato Pagliuca, mentre sembrano ormai fuori dai giochi Ashley Cole e Davide Possanzini.

La posizione dell’ex difensore inglese resta comunque particolare. Come evidenzia ancora il Corriere dello Sport, la famiglia Aiello continuerebbe a vedere con favore una sua conferma dopo l’esperienza vissuta nella scorsa stagione, ma Andrea Mancini preferirebbe affidarsi a un allenatore italiano per aprire il nuovo ciclo tecnico.

Parallelamente, il Cesena è impegnato sul fronte delle scadenze federali. Il Corriere dello Sport sottolinea come il club stia lavorando per completare tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al prossimo campionato. Sono già stati saldati gli stipendi di aprile del settore giovanile e alcune spettanze dei dipendenti non federali, mentre restano da regolarizzare le mensilità arretrate della prima squadra, dello staff tecnico e del vivaio, oltre ai contributi e alla fideiussione da 800 mila euro.

Sul tema è intervenuto anche il direttore generale Corrado Di Taranto, che ha ribadito come la proprietà abbia fornito ampie rassicurazioni sul rispetto di tutte le scadenze previste entro il 16 giugno.

Intanto cresce l’attesa per le condizioni di Jonathan Klinsmann. Il portiere bianconero si è sottoposto a nuovi controlli dopo il grave infortunio rimediato lo scorso aprile nella sfida contro il Palermo. Il numero uno statunitense aveva riportato la frattura della prima vertebra cervicale in seguito a uno scontro di gioco con Ranocchia nei minuti finali della gara del “Barbera”.

A rassicurare l’ambiente è stato il padre Jurgen Klinsmann. «È stato in pericolo dal momento dell’infortunio fino all’intervento. A Palermo hanno detto che la situazione era complicata per loro e che non sarebbero stati in grado di aiutarci. Così siamo andati a Heidelberg dove l’hanno salvato. Tornerà come prima», ha dichiarato l’ex attaccante tedesco. I tempi di recupero restano da definire con precisione, ma l’obiettivo è quello di rivedere Jonathan Klinsmann in campo entro i prossimi mesi.