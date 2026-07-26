Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Il mercato del Palermo entra nella sua fase decisiva, ma prima di completare la rosa sarà necessario sbloccare il fronte delle uscite. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero continua a lavorare su più tavoli, con diverse operazioni ancora da definire.

Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, l’unica cessione ormai vicina alla conclusione è quella di Aljosa Vasic, destinato a trasferirsi in prestito al Südtirol. Per il resto, il mercato in uscita resta sostanzialmente fermo e molte trattative potrebbero entrare nel vivo soltanto nelle ultime settimane della sessione estiva, quando i club avranno un quadro più definito delle rispettive esigenze.





Tra i dossier più delicati c’è quello di Matteo Brunori. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il futuro dell’ex capitano continua a essere uno dei temi più caldi dell’estate rosanero, ma al momento non si registrano sviluppi concreti.

Da seguire anche la situazione di Jérémy Le Douaron. Il Troyes mantiene vivo il proprio interesse nei confronti dell’attaccante francese, ma qualsiasi decisione dipenderà dalla volontà del giocatore. Un eventuale ritorno in Francia rappresenta una possibilità concreta e, in caso di partenza, il Palermo sarebbe chiamato a intervenire nuovamente sul mercato per rinforzare il reparto offensivo.

Sul fronte degli acquisti, il nome di Stefano Moreo resta tra i più apprezzati dalla dirigenza. L’attaccante del Pisa continua infatti a essere seguito con attenzione e rappresenta una soluzione ritenuta affidabile per esperienza e caratteristiche, qualora si rendesse necessario aggiungere un altro centravanti alla rosa.

Parallelamente, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue il lavoro per rinforzare anche la trequarti. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno degli obiettivi più concreti è Issiaka Kamaté dell’Inter. I contatti tra i due club non si sono mai interrotti e il Palermo mantiene un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un’intesa nel giro di pochi giorni.

Resta infine da colmare un’ultima casella nello scacchiere offensivo di Filippo Inzaghi. La società è infatti ancora alla ricerca di un esterno mancino capace di agire sulla corsia destra della trequarti. Un profilo difficile da individuare sul mercato italiano, motivo per cui prende sempre più consistenza l’ipotesi di guardare all’estero per completare il reparto.