Corriere dello Sport: “Verona, Gilardino sempre più vicino: Abate libera la strada agli scaligeri”

Alberto Gilardino è sempre più vicino alla panchina del Verona. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ingaggio di Ignazio Abate da parte del Torino avrebbe di fatto spianato la strada al club gialloblù per arrivare all’ex allenatore del Pisa.

Gilardino, reduce dall’esperienza sulla panchina nerazzurra conclusasi con l’esonero dopo 23 giornate, rappresenta ora il principale candidato per guidare il Verona nella prossima stagione. Dopo settimane di valutazioni, la società veneta sembra aver individuato nell’ex campione del mondo il profilo ideale per il nuovo progetto tecnico.





Nel frattempo, riferisce il Corriere dello Sport, il Vicenza continua a programmare il proprio futuro dopo la promozione in Serie B. I biancorossi hanno infatti ufficializzato il rinnovo dell’attaccante Claudio Morra fino al 2028, confermando la volontà di mantenere una solida base della squadra che ha conquistato il salto di categoria.

Situazione in evoluzione anche in casa Sampdoria. Secondo il Corriere dello Sport, resta aperta la pista che porta ad Americo Branco per il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente portoghese è il favorito per guidare l’area tecnica blucerchiata, mentre in precedenza erano stati effettuati sondaggi anche per Leandro Rinaudo, protagonista di un’ottima esperienza dirigenziale a Mantova.

Sul fronte mercato, la Samp valuta il riscatto dell’attaccante Tjas Begic e segue con interesse Tommaso Marras, esterno offensivo che si è messo in evidenza proprio con la maglia del Mantova.

Proprio il club lombardo, intanto, è vicino a chiudere per Ettore Gliozzi. L’attaccante ha già sostenuto le visite mediche e si avvia a diventare un nuovo rinforzo della formazione virgiliana.

Infine, il Südtirol continua a lavorare per definire l’arrivo di Matteo Lovisa nel ruolo di direttore sportivo. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per la fumata bianca e per l’inizio di una nuova fase nella programmazione del club altoatesino.