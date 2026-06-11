Corriere dello Sport: “Pisa, scelto Bianco: lascia il Monza e firma fino al 2028. Obiettivo ritorno immediato in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Il Pisa ha scelto il proprio nuovo allenatore. Come racconta Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, sarà Paolo Bianco a guidare i nerazzurri nella prossima stagione di Serie B, raccogliendo l’eredità lasciata da Oscar Hiljemark e accettando un progetto che punta non solo al ritorno immediato in Serie A, ma anche alla costruzione di basi solide per il futuro.

Secondo Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, Bianco ha deciso di lasciare il Monza nonostante la recente promozione conquistata sul campo. Il tecnico pugliese, infatti, è stato convinto dall’ambizioso progetto presentato dal patron Alexander Knaster e dalla dirigenza toscana, che gli hanno proposto un contratto fino al giugno 2028.


Come sottolinea ancora Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, il Pisa aveva valutato diversi profili nelle ultime settimane. Tra i candidati figuravano Fabio Pecchia, Paolo Zanetti e Marco Baroni, ma alla fine la scelta è ricaduta sull’allenatore che ha saputo riportare il Monza in Serie A dopo una stagione di rilancio e ricostruzione.

La svolta decisiva sarebbe arrivata direttamente da Bianco, che avrebbe già comunicato al Monza la propria decisione di accettare la proposta nerazzurra. Nei prossimi giorni sono attesi i passaggi formali che sanciranno la conclusione del rapporto con il club brianzolo e l’inizio della nuova avventura toscana.

Parallelamente, riferisce Francesco Paletti sul Corriere dello Sport, il Pisa è già al lavoro per rinforzare la rosa. Tra i primi obiettivi figura Leone della Juve Stabia, centrocampista in scadenza di contratto seguito anche dal Padova.

Importanti novità arrivano anche sul fronte Akinsanmiro. Il club nerazzurro ha infatti manifestato all’Inter la volontà di riscattare il centrocampista classe 2005, destinato a diventare uno dei punti fermi della squadra qualora i nerazzurri milanesi decidessero di non esercitare il diritto di controriscatto.

Potrebbe invece essere ai saluti Michel Aebischer. Lo svizzero avrebbe espresso l’intenzione di sfruttare la vetrina del Mondiale per cercare nuove opportunità e continuare a giocare in Serie A oppure trovare una sistemazione in Bundesliga.

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