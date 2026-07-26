Ritiro Palermo: Le Douaron torna in gruppo, ancora differenziato per Palumbo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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Prosegue a pieno ritmo il lavoro del Palermo nel sedicesimo giorno del ritiro estivo in Val Gardena. La squadra rosanero è tornata in campo questa mattina per una nuova seduta di allenamento, dividendo il lavoro tra campo e palestra all’indomani del test amichevole contro il Norimberga.

Il programma della seduta: campo e palestra

Il gruppo è stato suddiviso in base al minutaggio accumulato nell’ultimo test match. I calciatori che hanno disputato più minuti contro i tedeschi si sono dedicati a una seduta di scarico in palestra, mentre sul campo si è allenato il resto della rosa insieme a diversi giovani della Primavera.


Per loro, dopo l’iniziale fase di attivazione con il pallone, mister Pippo Inzaghi e il suo staff hanno predisposto una serie di partitelle 7 contro 7 a spazi ridotti, focalizzate sulla rapidità di trasmissione e sulla precisione nella conclusione all’interno di porticine dedicate.

Le novità dall’infermeria: Le Douaron c’è, Palumbo a parte

La notizia più positiva della mattinata riguarda Alexis Le Douaron: l’attaccante francese è tornato a lavorare sul campo insieme ai compagni di squadra, svolgendo regolarmente l’attivazione e le esercitazioni con il gruppo.

Continua invece il percorso di recupero personalizzato per Antonio Palumbo. Il centrocampista sta proseguendo il proprio lavoro differenziato a scopo precauzionale, dopo il problema fisico riscontrato nel corso della precedente amichevole contro il Paradiso. Le sue condizioni restano monitorate giorno per giorno dallo staff sanitario rosanero.

Intrecci di mercato a bordo campo

A margine della seduta non è passato inosservato un lungo e fitto colloquio a bordo campo tra il tecnico Pippo Inzaghi e il Direttore Sportivo Carlo Osti. I due si sono confrontati a lungo mentre la squadra lavorava sul terreno di gioco, con ogni probabilità per fare il punto della situazione in vista delle prossime mosse di calciomercato.

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