Tuttosport: “Palermo, grinta ok. Buon pari”

Il Palermo continua il proprio percorso di crescita nel ritiro estivo e strappa un pareggio in rimonta contro il Norimberga. Come racconta Tuttosport, la formazione di Filippo Inzaghi recupera due reti di svantaggio e chiude sul 2-2 una sfida che ha evidenziato soprattutto il carattere dei rosanero.

Secondo Tuttosport, il Norimberga, più avanti nella preparazione in vista dell’esordio in Zweite Bundesliga contro la Dinamo Dresda, ha mostrato fin dalle prime battute una migliore condizione atletica. I tedeschi sono passati in vantaggio dopo appena 11 minuti con Zoma, bravo a sfruttare una situazione nata da calcio d’angolo.





Il Palermo ha provato a reagire con Ranocchia, mentre a Johnsen è stato annullato il gol del pareggio per fuorigioco. I rosanero hanno rischiato più volte di subire il raddoppio, con Joronen decisivo in alcune circostanze e Bani autore di un intervento provvidenziale davanti alla porta.

Nella ripresa il Norimberga ha trovato il 2-0 ancora con Zoma, questa volta su calcio di rigore procurato dallo stesso attaccante dopo un fallo di Pierozzi. Da quel momento, però, è cambiata la partita.

Come evidenzia ancora Tuttosport, sostenuto dal numeroso pubblico arrivato a Varna, il Palermo ha iniziato a crescere. Al 15′ Joel Pohjanpalo ha riaperto la gara finalizzando un’azione costruita da Hernani, rifinita dai tentativi di Johnsen e Pierozzi.

I tedeschi hanno continuato a rendersi pericolosi e Mattia Fortin, subentrato a Joronen, si è messo in evidenza con alcuni interventi importanti. Il definitivo pareggio è arrivato grazie a Jacopo Segre, che ha concluso una bella azione personale di Gyasi.

Nel finale il Palermo ha anche protestato per un possibile calcio di rigore su Vasic, ma il risultato non è cambiato.

Per Tuttosport, Filippo Inzaghi può ritenersi soddisfatto soprattutto della reazione mostrata dalla squadra, capace di non disunirsi dopo il doppio svantaggio e di rimettere in equilibrio una gara complicata. Restano margini di miglioramento sul piano del gioco, ma si tratta di aspetti fisiologici in questa fase della preparazione estiva per una squadra indicata tra le principali favorite per la promozione in Serie A.