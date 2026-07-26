Tuttosport: “Palermo, grinta ok. Buon pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 090433

Il Palermo continua il proprio percorso di crescita nel ritiro estivo e strappa un pareggio in rimonta contro il Norimberga. Come racconta Tuttosport, la formazione di Filippo Inzaghi recupera due reti di svantaggio e chiude sul 2-2 una sfida che ha evidenziato soprattutto il carattere dei rosanero.

Secondo Tuttosport, il Norimberga, più avanti nella preparazione in vista dell’esordio in Zweite Bundesliga contro la Dinamo Dresda, ha mostrato fin dalle prime battute una migliore condizione atletica. I tedeschi sono passati in vantaggio dopo appena 11 minuti con Zoma, bravo a sfruttare una situazione nata da calcio d’angolo.


Il Palermo ha provato a reagire con Ranocchia, mentre a Johnsen è stato annullato il gol del pareggio per fuorigioco. I rosanero hanno rischiato più volte di subire il raddoppio, con Joronen decisivo in alcune circostanze e Bani autore di un intervento provvidenziale davanti alla porta.

Nella ripresa il Norimberga ha trovato il 2-0 ancora con Zoma, questa volta su calcio di rigore procurato dallo stesso attaccante dopo un fallo di Pierozzi. Da quel momento, però, è cambiata la partita.

Come evidenzia ancora Tuttosport, sostenuto dal numeroso pubblico arrivato a Varna, il Palermo ha iniziato a crescere. Al 15′ Joel Pohjanpalo ha riaperto la gara finalizzando un’azione costruita da Hernani, rifinita dai tentativi di Johnsen e Pierozzi.

I tedeschi hanno continuato a rendersi pericolosi e Mattia Fortin, subentrato a Joronen, si è messo in evidenza con alcuni interventi importanti. Il definitivo pareggio è arrivato grazie a Jacopo Segre, che ha concluso una bella azione personale di Gyasi.

Nel finale il Palermo ha anche protestato per un possibile calcio di rigore su Vasic, ma il risultato non è cambiato.

Per Tuttosport, Filippo Inzaghi può ritenersi soddisfatto soprattutto della reazione mostrata dalla squadra, capace di non disunirsi dopo il doppio svantaggio e di rimettere in equilibrio una gara complicata. Restano margini di miglioramento sul piano del gioco, ma si tratta di aspetti fisiologici in questa fase della preparazione estiva per una squadra indicata tra le principali favorite per la promozione in Serie A.

Altre notizie

resizer

La Sicilia: “Convenzione Barbera, il tempo è scaduto. La Segreteria generale evidenzia le criticità della delibera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 081607

Repubblica: “Rosanero, pareggio in rimonta. Pohja e Segre evitano la sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 075210

Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
csm_20260725_fcn_palermo_dama_zink_0015_ec312a46c0

Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 064652

Corriere dello Sport: “Palermo, cresce l’ottimismo per Kamaté. Il pari col Norimberga indica le priorità del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (133) vasic

Vasic al Südtirol, affare fatto: lunedì le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Immagine

Palermo – Norimberga 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
80e87860-c1c8-4dc9-9ad8-637b9bf5ac27

Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
peghin

Padova, Peghin: «Avvio con le retrocesse e il Palermo? Calendario anomalo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-26 090433

Tuttosport: “Palermo, grinta ok. Buon pari”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 085442

Gazzetta dello Sport: “Pirlo, il caso Russia rallenta tutto. Malagò vuole vederci chiaro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
DSC_0328

Gazzetta dello Sport: “Corradi: «Retrocesse favorite, ma occhio a chi ha un budget superiore al nostro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
resizer

La Sicilia: “Convenzione Barbera, il tempo è scaduto. La Segreteria generale evidenzia le criticità della delibera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 081607

Repubblica: “Rosanero, pareggio in rimonta. Pohja e Segre evitano la sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026