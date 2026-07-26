Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 075210

Il Palermo esce imbattuto anche dal test contro il Norimberga, ma il pareggio per 2-2 lascia in eredità indicazioni contrastanti. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno mostrato carattere e capacità di reazione, ma il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi continua a evidenziare limiti legati soprattutto a una rosa ancora incompleta.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la rimonta da 0-2 rappresenta l’aspetto più incoraggiante della gara disputata a Varna. Il Palermo ha saputo reagire grazie ai suoi uomini di maggiore esperienza, confermando personalità e spirito di gruppo. Allo stesso tempo, però, resta la sensazione che la squadra non abbia ancora potuto sviluppare appieno le idee tattiche dell’allenatore a causa delle lacune presenti nell’organico.


Il Norimberga, avanti nella preparazione di dodici giorni rispetto ai rosanero, ha dominato per oltre un’ora di gioco. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la formazione allenata da Miroslav Klose ha interpretato con efficacia il 4-2-3-1, creando costanti difficoltà sulle corsie esterne. Protagonisti assoluti Zoma e Justvan, con il primo autore della doppietta che ha portato i tedeschi sul doppio vantaggio.

Le difficoltà del Palermo sono emerse in diversi aspetti del gioco: numerosi duelli aerei persi, poco filtro in mezzo al campo e una coppia formata da Gomes e Ranocchia che non ha offerto gli equilibri sperati. Anche gli esterni offensivi hanno faticato a garantire il necessario supporto ai terzini, lasciando spesso la squadra in inferiorità numerica sulle ripartenze avversarie.

La svolta è arrivata con i leader del gruppo. Pierozzi, dopo aver causato il rigore del momentaneo 2-0, ha propiziato l’azione dell’1-2, permettendo a Joel Pohjanpalo di tornare al gol. Per l’attaccante finlandese si tratta della seconda rete realizzata in carriera contro il Norimberga dopo quella segnata nel 2015 con la maglia del Fortuna Düsseldorf.

Il definitivo pareggio è arrivato grazie a Jacopo Segre, servito da Gyasi, mentre nel finale il Norimberga ha sfiorato il nuovo vantaggio con Soldic.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, hanno trovato spazio anche Aljosa Vasic, ormai vicino al trasferimento al Südtirol, e il neoacquisto Andrea Bozzolan, mentre Palumbo e Le Douaron sono rimasti fuori dopo gli acciacchi accusati contro il Paradiso. L’obiettivo dello staff è recuperarli per l’ultima amichevole del ritiro contro l’Iraklis.

Per Inzaghi, conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, restano ancora alcuni nodi da risolvere, su tutti quello dell’esterno destro offensivo, elemento ritenuto fondamentale per permettere al 4-2-3-1 di esprimere tutto il proprio potenziale. Nel frattempo, però, il carattere mostrato dalla squadra rappresenta già una base importante in vista dell’inizio della stagione.

Altre notizie

palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
csm_20260725_fcn_palermo_dama_zink_0015_ec312a46c0

Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 064652

Corriere dello Sport: “Palermo, cresce l’ottimismo per Kamaté. Il pari col Norimberga indica le priorità del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (133) vasic

Vasic al Südtirol, affare fatto: lunedì le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Immagine

Palermo – Norimberga 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
80e87860-c1c8-4dc9-9ad8-637b9bf5ac27

Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
peghin

Padova, Peghin: «Avvio con le retrocesse e il Palermo? Calendario anomalo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
2e08b190-174e-44de-a851-f5ccd3bb4189

Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
WhatsApp Image 2026-07-25 at 16.49.21

Palermo – Norimberga 0-1: rosanero sotto di un gol all’intervallo, decide Zuma

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, rifinitura in corso: Inzaghi prova l’undici titolare per l’amichevole con il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-26 075210

Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
csm_20260725_fcn_palermo_dama_zink_0015_ec312a46c0

Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (6) Pirlo

Corriere dello Sport: “Pirlo in bilico per la Nazionale. Il caso Fonbet frena la FIGC”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
89b175ccd4

Corriere dello Sport: “Como-Chalobah, nuove riflessioni. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026