Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Il Palermo esce imbattuto anche dal test contro il Norimberga, ma il pareggio per 2-2 lascia in eredità indicazioni contrastanti. Come analizza Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno mostrato carattere e capacità di reazione, ma il 4-2-3-1 di Filippo Inzaghi continua a evidenziare limiti legati soprattutto a una rosa ancora incompleta.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, la rimonta da 0-2 rappresenta l’aspetto più incoraggiante della gara disputata a Varna. Il Palermo ha saputo reagire grazie ai suoi uomini di maggiore esperienza, confermando personalità e spirito di gruppo. Allo stesso tempo, però, resta la sensazione che la squadra non abbia ancora potuto sviluppare appieno le idee tattiche dell’allenatore a causa delle lacune presenti nell’organico.





Il Norimberga, avanti nella preparazione di dodici giorni rispetto ai rosanero, ha dominato per oltre un’ora di gioco. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la formazione allenata da Miroslav Klose ha interpretato con efficacia il 4-2-3-1, creando costanti difficoltà sulle corsie esterne. Protagonisti assoluti Zoma e Justvan, con il primo autore della doppietta che ha portato i tedeschi sul doppio vantaggio.

Le difficoltà del Palermo sono emerse in diversi aspetti del gioco: numerosi duelli aerei persi, poco filtro in mezzo al campo e una coppia formata da Gomes e Ranocchia che non ha offerto gli equilibri sperati. Anche gli esterni offensivi hanno faticato a garantire il necessario supporto ai terzini, lasciando spesso la squadra in inferiorità numerica sulle ripartenze avversarie.

La svolta è arrivata con i leader del gruppo. Pierozzi, dopo aver causato il rigore del momentaneo 2-0, ha propiziato l’azione dell’1-2, permettendo a Joel Pohjanpalo di tornare al gol. Per l’attaccante finlandese si tratta della seconda rete realizzata in carriera contro il Norimberga dopo quella segnata nel 2015 con la maglia del Fortuna Düsseldorf.

Il definitivo pareggio è arrivato grazie a Jacopo Segre, servito da Gyasi, mentre nel finale il Norimberga ha sfiorato il nuovo vantaggio con Soldic.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, hanno trovato spazio anche Aljosa Vasic, ormai vicino al trasferimento al Südtirol, e il neoacquisto Andrea Bozzolan, mentre Palumbo e Le Douaron sono rimasti fuori dopo gli acciacchi accusati contro il Paradiso. L’obiettivo dello staff è recuperarli per l’ultima amichevole del ritiro contro l’Iraklis.

Per Inzaghi, conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, restano ancora alcuni nodi da risolvere, su tutti quello dell’esterno destro offensivo, elemento ritenuto fondamentale per permettere al 4-2-3-1 di esprimere tutto il proprio potenziale. Nel frattempo, però, il carattere mostrato dalla squadra rappresenta già una base importante in vista dell’inizio della stagione.