Repubblica: “Rosanero, pareggio in rimonta. Pohja e Segre evitano la sconfitta”

Il Palermo chiude imbattuto anche il quarto test del ritiro estivo, pareggiando 2-2 contro il Norimberga di Miroslav Klose al termine di una gara in rimonta. Come racconta Fabrizio Bertè sulle pagine di la Repubblica Palermo, i rosanero di Filippo Inzaghi hanno risposto alla doppietta di Zoma con le reti di Joel Pohjanpalo e Jacopo Segre, offrendo buone indicazioni contro un avversario di livello superiore rispetto ai precedenti impegni estivi.

Secondo Fabrizio Bertè di la Repubblica Palermo, il tecnico rosanero ha confermato il 4-2-3-1 con Joronen tra i pali, Pierozzi, Magnani, Bani e Augello in difesa, Gomes e Ranocchia in mediana e il trio formato da Gyasi, Hernani e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Un sistema di gioco che, in alcune fasi, si è trasformato in un 4-3-3 con Hernani chiamato ad abbassarsi sulla linea dei centrocampisti.





Dopo un avvio equilibrato, il Norimberga è passato in vantaggio al 10′ con Zoma, bravo a sfruttare un calcio d’angolo. Il Palermo aveva trovato il pareggio con Johnsen, ma la rete è stata annullata per posizione di fuorigioco del norvegese. I tedeschi hanno poi sfiorato più volte il raddoppio, mentre i rosanero si sono resi pericolosi con un tentativo dalla distanza di Hernani.

Nella ripresa il Palermo è andato subito sotto di due reti: ancora Zoma, questa volta su calcio di rigore, ha firmato il 2-0. La reazione della squadra di Inzaghi non si è fatta attendere. Al 58′ Pohjanpalo ha accorciato le distanze sfruttando un assist di Pierozzi, mentre al 75′ Segre, servito da Gyasi, ha realizzato il definitivo 2-2 con un preciso diagonale.

Come evidenzia ancora Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo, nel corso della ripresa hanno fatto il loro esordio in maglia rosanero Andrea Bozzolan e Mattia Fortin, insieme agli ingressi di Ceccaroni, Cassandro, Vasic, Estevez e dello stesso Segre. Nel finale spazio anche ai giovani Squillacioti e Anghileri.

Fuori dal campo, la giornata è stata impreziosita dalla visita di Gianluca Zambrotta, arrivato in Val Gardena per salutare l’amico Filippo Inzaghi. I due hanno condiviso esperienze con Juventus, Milan e Nazionale, conquistando insieme il Mondiale del 2006.

Il Palermo tornerà in campo mercoledì 29 luglio contro l’Iraklis Salonicco, ultima amichevole del ritiro prima della tournée australiana. Il 7 agosto i rosanero affronteranno il Melbourne City nella seconda edizione dell’Anglo-Palermitan Trophy, mentre l’11 agosto è in programma la prestigiosa sfida contro la Juventus allenata da Luciano Spalletti.

Sul fronte mercato, Fabrizio Bertè di la Repubblica Palermo sottolinea come il direttore sportivo Carlo Osti stia continuando a lavorare per completare la rosa. Si registrano passi avanti per Issiaka Kamaté, esterno francese dell’Inter Under 23, mentre in attacco resta vivo l’interesse per Stefano Moreo del Pisa. Nelle ultime ore, inoltre, il Palermo avrebbe sondato anche il profilo di Antonio Di Nardo del Pescara.