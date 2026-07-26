Tuttosport: “Juve Stabia, colpo Beidi Gallea. La Samp pensa anche a Roberto Insigne”

La Juve Stabia piazza un importante rinforzo per la difesa. Come riporta Tuttosport, il club campano ha ottenuto in prestito dal Cagliari il centrale Francesco Beidi Gallea, reduce da un’ottima stagione al Lumezzane, dove si è messo in evidenza tra i migliori difensori del girone A di Serie C.

Le Vespe continuano inoltre a lavorare per rafforzare il reparto arretrato e seguono con interesse Samuele Sina, difensore dell’Union Brescia reduce dall’esperienza in prestito all’Ospitaletto.





La Cremonese prosegue il proprio mercato dopo aver ufficializzato gli arrivi del portiere Marco Festa e del centrocampista Simone Pontisso, acquistato a titolo definitivo dal Catanzaro.

Secondo Tuttosport, il Verona ha già incassato il gradimento dell’attaccante Walid Cheddira, che ha preferito la destinazione gialloblù rispetto al Padova. Resta però da convincere il Napoli attraverso un’offerta ritenuta adeguata.

Il Cesena torna invece alla carica per Leon Sipos. Il centravanti del Lecco era già stato seguito dal club romagnolo durante la finestra invernale di mercato.

Il Padova accelera per il centrocampista Emanuele Zuelli della Carrarese. Il club toscano rischia inoltre di perdere anche Fabio Abiuso, attaccante che continua a essere seguito con attenzione dal Pisa.

Per il Benevento la priorità è un esterno offensivo. Sul taccuino della dirigenza figurano Lorenzo Cherubini, di proprietà della Roma dopo le esperienze con Carrarese e Sampdoria, e Nicholas Pierini del Sassuolo.

Il Mantova ha ripreso i contatti per il trequartista del Nizza Rares Ilie, già visto in Italia con Empoli e Catanzaro. Si raffredda invece la pista che porta a Vasic, centrocampista del Palermo.

Sul fronte offensivo, Alvin Okoro è rientrato al Venezia dopo la positiva stagione disputata alla Juve Stabia. Per l’attaccante è nato un derby di mercato tra Venezia e Padova.

Il Catanzaro continua invece a seguire Andrea Cagnano, terzino sinistro di proprietà dell’Avellino reduce dall’ultima stagione con la maglia del Pescara.

Ampio spazio anche alla Sampdoria. Come evidenzia Tuttosport, concluso il ritiro di Ponte di Legno, la squadra di Bernardo Corradi riprenderà oggi gli allenamenti a Bogliasco, dove il tecnico inizierà a lavorare in vista delle prime uscite ufficiali.

Sabato, nell’amichevole contro il Novara, potrebbe arrivare l’esordio del nuovo centravanti Tobias Lauritsen, attaccante norvegese arrivato dallo Sparta Rotterdam e destinato a essere uno dei punti di riferimento del 4-3-3 blucerchiato. Buone indicazioni sono arrivate anche da Sinani, protagonista positivo nelle prime amichevoli.

Nel frattempo prende quota anche una suggestione di mercato. Tuttosport riferisce infatti dell’idea di portare alla Sampdoria Roberto Insigne, oggi all’Avellino, per ricomporre la coppia con il fratello Lorenzo Insigne, già in blucerchiato. I due non giocano insieme dai tempi del Napoli, anche se al momento il club ligure sembra orientato verso altre priorità.

Restano aperte anche le questioni relative al terzino sinistro e al portiere. Per la fascia, dopo il rallentamento nella trattativa per Charalampos Lykogiannis, torna d’attualità l’ipotesi di un nuovo prestito di Veroli dal Cagliari.

Per la porta, invece, la pista Audero appare difficilmente percorribile. Restano in corsa diversi profili, tra cui Scuffet, Montipò, Radunovic e Pigliacelli, anche se la dirigenza blucerchiata continua a prendersi tempo prima di affondare il colpo.

Da qui alla chiusura del mercato sono inoltre attesi nuovi innesti a centrocampo, in difesa e sugli esterni offensivi, mentre diversi giocatori della rosa, tra cui Ferri, Bellemo e La Gumina, restano tra i possibili partenti.