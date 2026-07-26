La Sicilia: “Convenzione Barbera, il tempo è scaduto. La Segreteria generale evidenzia le criticità della delibera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
resizer

La corsa contro il tempo per approvare la convenzione dello stadio Renzo Barbera si fa sempre più complicata. Come racconta La Sicilia, i tempi tecnici e regolamentari per arrivare all’approvazione della proposta di delibera entro il 31 luglio, termine fissato per non compromettere il percorso legato a Euro 2032, appaiono ormai estremamente ridotti.

Secondo quanto riportato da La Sicilia, nella tarda serata di sabato 25 luglio la proposta di delibera non risultava ancora trasmessa ai consiglieri comunali, né alla presidenza del Consiglio comunale né alle commissioni competenti. Al suo posto è arrivata una nota del segretario generale Raimondo Liotta, nella quale vengono evidenziate diverse criticità dell’iter amministrativo.


Tra le osservazioni riportate da La Sicilia, Liotta sottolinea che «l’istruttoria non è completa né compiuta» e che l’impostazione dell’atto rischia di trasferire sui consiglieri comunali responsabilità che competono invece agli uffici tecnici. Nella nota vengono inoltre segnalate numerose firme ancora mancanti.

Al momento risultava presente soltanto la firma del Rup Francesco Trapani, mentre mancavano quelle del dirigente dell’Area Patrimonio Luigi Galatioto, del dirigente dell’Urbanistica Marco Ciralli, dell’assessore al Patrimonio Brigida Alaimo e del sindaco Roberto Lagalla. Assenti anche il parere contabile del ragioniere generale Bohuslav Basile e quello di legittimità dello stesso segretario generale.

Come evidenzia ancora La Sicilia, il sabato rappresentava l’ultimo giorno utile per rispettare i tempi previsti dal regolamento, che impone l’invio della proposta alle commissioni almeno cinque giorni prima della discussione in Aula. A complicare ulteriormente il quadro c’è il fatto che la documentazione trasmessa dal Palermo FC è arrivata agli uffici comunali soltanto il 16 luglio, lasciando un margine temporale estremamente ridotto per completare tutte le verifiche.

Anche ipotizzando una calendarizzazione della delibera nella giornata di lunedì, i cinque giorni previsti per l’esame da parte delle commissioni scadrebbero praticamente in concomitanza con il termine ultimo del 31 luglio.

La Sicilia ricorda infine che il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo auspica un’accelerazione dei lavori da parte delle tre commissioni coinvolte — Bilancio, Urbanistica e Sport — affinché possano concludere l’esame in tempi più rapidi rispetto ai cinque giorni previsti dal regolamento. Una soluzione che consentirebbe di portare la delibera in Aula entro venerdì, pur con tempi estremamente compressi e sacrificando inevitabilmente il dibattito consiliare.

Tantillo, conclude La Sicilia, si affida «alla sensibilità di tutti gli attori di una vicenda di importanza indiscutibile, certo che da parte del Consiglio comunale quella sensibilità non mancherà. Nei limiti del possibile, della legge e del regolamento».

Altre notizie

Screenshot 2026-07-26 081607

Repubblica: “Rosanero, pareggio in rimonta. Pohja e Segre evitano la sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 075210

Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
csm_20260725_fcn_palermo_dama_zink_0015_ec312a46c0

Norimberga, Klose: «Contro il Palermo abbiamo giocato come volevamo, siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 064652

Corriere dello Sport: “Palermo, cresce l’ottimismo per Kamaté. Il pari col Norimberga indica le priorità del mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo catanzaro 3-2 (133) vasic

Vasic al Südtirol, affare fatto: lunedì le visite mediche

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Immagine

Palermo – Norimberga 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, colloquio a fine gara tra Osti e Lovisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
Immagine

Palermo–Norimberga 2-2: i gol della partita

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
80e87860-c1c8-4dc9-9ad8-637b9bf5ac27

Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
peghin

Padova, Peghin: «Avvio con le retrocesse e il Palermo? Calendario anomalo per noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
2e08b190-174e-44de-a851-f5ccd3bb4189

Palermo: il ds del Südtirol Lovisa assiste all’amichevole col Norimberga

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026

Ultimissime

resizer

La Sicilia: “Convenzione Barbera, il tempo è scaduto. La Segreteria generale evidenzia le criticità della delibera”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 081607

Repubblica: “Rosanero, pareggio in rimonta. Pohja e Segre evitano la sconfitta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo sampdoria playoff 2-0 (100) pirlo

Repubblica: “Ombre russe. Pirlo ora rischia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
Screenshot 2026-07-26 075210

Giornale di Sicilia: “Palermo, carattere da grande ma il 4-2-3-1 aspetta ancora il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo manchester city (129) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, prima le cessioni poi gli ultimi colpi: Moreo e Kamaté restano nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026