Ritiro Palermo, rosanero al lavoro tra campo e palestra: il resoconto della mattinata in Val Gardena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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Si è conclusa la seduta mattutina del sedicesimo giorno di ritiro estivo per il Palermo, impegnato nella preparazione in Val Gardena. Dopo il pareggio per 2-2 nell’amichevole di ieri contro il Norimberga, la squadra di mister Pippo Inzaghi è tornata al lavoro dividendo il gruppo in base al minutaggio accumulato nel test match.

Palestra per i titolari, partitella e vittoria “Rosa” sul campo

I calciatori maggiormente impiegati contro la formazione tedesca — tra cui Magnani, Gyasi, Gomes, Pohjanpalo, Hernani, Ranocchia e Johnsen — hanno svolto un lavoro di scarico ed esercitazioni mirate esclusivamente all’interno della palestra.


Sul terreno di gioco, invece, spazio a chi ieri ha collezionato meno minuti e ai giovani aggregati dalla Primavera. Dopo un’iniziale fase di attivazione con il pallone, l’attenzione si è spostata su una combattuta partitella 7 contro 7 a spazi ridotti, terminata sul punteggio di 3-1 in favore della Squadra Rosa (composta da Nespola, Cassandro, Estévez, Ceccaroni, Bertolino, Sciortino e Balsamo) ai danni della formazione Arancio (Fortin, Peda, Vasić, Bozzolan, Squillacioti, Anghileri e Segre).

A chiudere la seduta sul rettangolo verde è stata un’intensa fase aerobica con giri di corsa ad alto ritmo lungo il perimetro del campo.

La situazione singoli: Le Douaron gestito, Palumbo ancora a parte

Sotto l’aspetto dei singoli, la mattinata ha visto un lavoro graduale per Alexis Le Douaron: l’attaccante francese ha svolto l’attivazione in gruppo prima di trasferirsi indoor per proseguire il programma individualizzato, completando poi l’allenamento con un po’ di corsa a bordo campo insieme a Mattia Bani.

Prosegue invece il percorso di recupero personalizzato per Antonio Palumbo, ancora a parte a scopo precauzionale a causa del risentimento fisico accusato nel match di qualche giorno fa contro il Paradiso.

Intrecci a bordo campo

A margine dell’attività atletica, l’attenzione si è posata anche sull’attività del Direttore Sportivo Carlo Osti. Il dirigente rosanero è stato protagonista prima di un fitto colloquio a bordo campo con mister Inzaghi e poi di una lunghissima serie di contatti telefonici per fare il punto della situazione in vista delle prossime mosse di mercato.

I rosanero usufruiranno ora di qualche ora di riposo prima di tornare in campo nel pomeriggio per la seconda seduta di giornata.

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