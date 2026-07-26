Ritiro Palermo: partitella 7 contro 7, ecco gli schieramenti

Prosegue a ritmo serrato il sedicesimo giorno di lavoro nel ritiro estivo del Palermo. Sul terreno di gioco della Val Gardena, mister Pippo Inzaghi ha dedicato la parte centrale della seduta mattutina a un’intensa partitella 7 contro 7 a spazi ridotti, studiata per allenare la rapidità nello stretto, la pressione asfissiante e la precisione nella conclusione.

La sfida in famiglia ha visto contrapposte due formazioni ben bilanciate, composte dagli elementi che hanno trovato meno spazio nell’amichevole di ieri contro il Norimberga e da diversi giovani aggregati dalla Primavera rosanero:





Squadra Rosa: Nespola, Cassandro, Estévez, Ceccaroni, Bertolino, Sciortino, Balsamo.

Squadra Arancio: Fortin, Peda, Vasić, Bozzolan, Squillacioti, Anghileri, Segre.

Durante la sfida si è visto grande agonismo, con ritmi alti e indicazioni continue da parte dello staff tecnico per velocizzare il giro palla e cercare la via della rete nelle porticine dedicate.

Da segnalare la situazione relativa ad Alexis Le Douaron: l’attaccante francese, dopo aver completato l’attivazione iniziale con il pallone con il resto del gruppo, ha lasciato il terreno di gioco proprio prima della partitella per proseguire il proprio programma di lavoro programmato all’interno della palestra.