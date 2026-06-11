Corriere dello Sport: “Catanzaro, Liberali infiamma il mercato: Sassuolo in pole, Pagliuca per il dopo Aquilani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
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Il Catanzaro continua a programmare il futuro dopo la finale playoff raggiunta nella stagione appena conclusa. Come riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il presidente Floriano Noto e la dirigenza giallorossa stanno lavorando alla costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato, mentre il nuovo direttore generale Nicola Bignotti, recentemente legatosi al club con un contratto biennale, è già operativo nella pianificazione della nuova annata.

Secondo quanto evidenziato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, uno dei nomi più caldi sul mercato è quello di Mattia Liberali. Il trequartista classe 2007, protagonista di una stagione in costante crescita con 29 presenze, 4 gol e 4 assist, ha attirato l’attenzione di numerosi club di Serie A dopo le ottime prestazioni offerte nel girone di ritorno.


Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, sulle tracce del talento giallorosso ci sarebbero Bologna, Cagliari, Juventus, Como e Sassuolo. Proprio il club neroverde sembra essere in vantaggio grazie alla presenza di Alberto Aquilani, tecnico che ha valorizzato Liberali nell’ultima stagione. Il giocatore, inoltre, è legato a una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre il Milan mantiene il 50% sulla futura rivendita.

Sul fronte panchina, riferisce Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, salgono le quotazioni di Guido Pagliuca per raccogliere l’eredità di Aquilani, destinato al Sassuolo. L’ex tecnico della Juve Stabia viene considerato il profilo più vicino alla continuità tecnica perseguita dal club calabrese, anche se resta viva la candidatura di Davide Possanzini, seguito da diverse società di Serie B.

Intanto il direttore sportivo Ciro Polito prosegue le valutazioni sul nuovo allenatore e sulla composizione della rosa. Il Catanzaro dovrà infatti affrontare anche alcune possibili partenze eccellenti, con le situazioni di Pigliacelli, Pontisso, Favasuli e Liberali che saranno monitorate nelle prossime settimane.

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