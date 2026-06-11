Corriere dello Sport: “Palermo, la parola d’ordine è duttilità. Da Moreo a Cassandro, ecco i profili seguiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

La costruzione del nuovo Palermo passa anche dalla ricerca di calciatori capaci di ricoprire più ruoli. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la versatilità rappresenta uno dei criteri principali che stanno guidando le scelte della dirigenza rosanero in questa sessione di mercato.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili che rispondono perfettamente alle richieste di Filippo Inzaghi c’è Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa, già allenato dal tecnico ai tempi di Venezia, Brescia e Pisa, continua a essere un nome gradito per la sua capacità di interpretare diversi ruoli nel reparto offensivo. Il centravanti classe 1993 può infatti agire da punta centrale, seconda punta o esterno offensivo, caratteristiche che lo rendono particolarmente funzionale al nuovo progetto tattico rosanero.


L’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea come la stessa filosofia venga applicata anche agli altri reparti. In difesa, ad esempio, resta vivo l’interesse per Tommaso Cassandro, difensore di proprietà del Como che può essere impiegato sia come terzino sia come centrale, adattandosi con facilità a una linea difensiva a tre o a quattro uomini.

Tra i profili monitorati dal Palermo figura anche Daniel Tonoli. Il difensore si è messo in evidenza nell’ultima stagione grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di incidere anche in zona offensiva, come dimostrano i cinque gol realizzati nel campionato 2025-26.

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, un altro nome seguito con attenzione è quello di Giovanni Bonfanti. Il classe 2003, rientrato all’Atalanta dopo il prestito allo Spezia, rappresenta un profilo particolarmente interessante per età e caratteristiche. Centrale mancino naturale, può essere utilizzato anche sulla corsia laterale, offrendo ulteriori soluzioni tattiche.

La duttilità, dunque, continua a essere uno degli elementi cardine del mercato rosanero. Una caratteristica che Filippo Inzaghi considera fondamentale per costruire una squadra capace di adattarsi a più sistemi di gioco e affrontare al meglio una stagione che si preannuncia ricca di ambizioni.

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