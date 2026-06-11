Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo. Osti tratta con l’Udinese”

Il Palermo non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rui Modesto. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, nonostante il ritorno all’Udinese dopo la scadenza del prestito, l’esterno portoghese naturalizzato angolano continua a occupare una posizione importante nelle strategie di mercato del club rosanero.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo non eserciterà il diritto di riscatto originariamente fissato a circa tre milioni di euro, ma questo non significa la fine dell’interesse nei confronti del giocatore. Al contrario, la dirigenza starebbe lavorando con il club friulano per individuare una nuova formula che possa consentire a Rui Modesto di restare in Sicilia.





L’analisi di Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia come siano già in corso contatti tra le due società. Le ipotesi sul tavolo riguardano un nuovo prestito oppure un trasferimento a titolo definitivo a condizioni economiche differenti rispetto a quelle previste dall’accordo precedente.

Arrivato negli ultimi istanti del mercato invernale, Rui Modesto ha avuto bisogno di tempo per trovare spazio nelle gerarchie tecniche, complice anche una condizione fisica non ottimale al momento del suo approdo in rosanero. Con il passare delle settimane, però, il classe 1999 è riuscito a conquistare la fiducia dello staff tecnico grazie alle proprie qualità.

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, velocità, capacità di saltare l’uomo e spinta offensiva rappresentano le caratteristiche che hanno convinto il Palermo a puntare ancora su di lui. Doti che potrebbero rivelarsi particolarmente preziose anche nel nuovo sistema di gioco che Filippo Inzaghi intende sviluppare nella prossima stagione.

Nel 3-4-2-1 l’angolano ha agito prevalentemente da esterno a tutta fascia, ma la sua duttilità gli consentirebbe di essere impiegato con efficacia anche come ala offensiva in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1, moduli sui quali il tecnico rosanero sta costruendo il nuovo Palermo.

Tra i momenti più significativi della sua esperienza in Sicilia resta la semifinale playoff contro il Catanzaro. Rui Modesto colpì una traversa nella gara d’andata e trovò il gol del definitivo 2-0 al Barbera nella sfida di ritorno, confermando le proprie qualità anche nelle partite più importanti.

Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la versatilità rappresenta uno degli aspetti maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero. Una caratteristica che si sposa perfettamente con il profilo di calciatori che il Palermo sta cercando per costruire una rosa competitiva e adattabile alle diverse esigenze tattiche della prossima stagione.