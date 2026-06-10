Prima pagina Gazzetta dello Sport: “C’è tutto il mondo”

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Via alla Coppa del Mondo di calcio

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Prima pagina Corriere dello Sport: “The last dance”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondiale a peso d’Oro”

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Prima pagina Tuttosport: “Atletico-Real bufera Alvarez”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Un campo largo fino ad Agrigento”

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