Prima pagina Repubblica Palermo: “Incendi, un disastro annunciato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026
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In Sicilia danni per cento milioni

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Crisi idrica, troppi soldi spesi male”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi”

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Prima pagina Tuttosport: “Pep, in campo la Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Boschi in fumo e case evacuate”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci Pep o Conte”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, le liste d’attesa infinite”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la strada per la A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia Guardiola ci pensa”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 valorizza i terzini. Inzaghi sorride dopo il test con il Paradiso”

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Giornale di Sicilia: “Bozzolan raggiunge il ritiro. Vasic verso il Südtirol, Kamate resta nel mirino”

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Giornale di Sicilia: “Barbera, il City mette altri 30 milioni. Sullo sfondo cresce la tensione politica”

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La Sicilia: “Barbera, il Palermo copre i 30 milioni ma restano i nodi sulla convenzione”

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Corriere dello Sport: “Aspettiamo Guardiola”

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