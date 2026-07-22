Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi”

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Arriva la Juve Stabia

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, le liste d’attesa infinite”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la strada per la A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia Guardiola ci pensa”

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Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter vita mia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il fuoco devasta l’Isola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondo rosso”

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