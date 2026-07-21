Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, le liste d’attesa infinite”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Sicilia in fondo alla classifica

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la strada per la A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “L’antimafia senza pace è scontro su via D’Amelio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 21, 2026
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Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter vita mia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il fuoco devasta l’Isola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Mondo rosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il nuovo mondo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mattarella ricorda Borsellino”

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Prima pagina Tuttosport: “Kimi Spaziale”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Il Palermo cerca Rao e Kamate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026

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Repubblica: “La Cremonese è in pressing su Segre”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, ufficializzato lo staff di Inzaghi. Rinforzata l’area Performance”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Giornale di Sicilia: “I rosa alla prova del Paradiso. Superpippo vuole risposte”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Le Douaron osservato dal Troyes. Vasic piace in Serie B, uscite ancora ferme”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta il primo obiettivo. Fiducia per Bozzolan, Kamate sempre nel mirino”

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