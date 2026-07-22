Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gli incendi fanno una vittima”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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Sicilia a fuoco

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la strada per la A”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo la capitale del caldo”

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Prima pagina Tuttosport: “Italia Guardiola ci pensa”

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Prima pagina Tuttosport: “In ginocchio da Pep”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter vita mia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Pep show”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il fuoco devasta l’Isola”

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Repubblica: “Il Palermo ne fa 7 al Paradiso. Osti molla Rao ma chiude per Bozzolan”

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Repubblica: “Rosa, la corsa alla serie A comincia al Barbera contro la Juve Stabia”

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Repubblica: “Open Var verso l’addio. Il caso arbitri mette a rischio il format di Dazn”

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Repubblica: “Malagò sogna Guardiola. Mancini resta in attesa, Pirlo l’alternativa”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, goleada al Paradiso: Inzaghi sorride ma preoccupano Palumbo e Le Douaron”

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