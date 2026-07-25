Prima pagina Corriere dello Sport: “Pirlo spacca l’Italia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
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Salta anche il suo arrivo?

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi”

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