Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo mostra il cuore”

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I rosa vanno sotto di due gol, Pohjanpalo e Segre rimediano

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Palermo-Cesena 0-0 Serie B (102) insigne

Tuttosport: “Juve Stabia, colpo Beidi Gallea. La Samp pensa anche a Roberto Insigne”

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La Sicilia: “Convenzione Barbera, il tempo è scaduto. La Segreteria generale evidenzia le criticità della delibera”

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