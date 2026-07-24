Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bufera sulle carceri fuori controllo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026 La denuncia di De Lucia Post navigation Previous: Prima pagina Tuttosport: “Colpo Toro”Next: Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia a Pirlo” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, adesso è il turno di Moreo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia a Pirlo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Colpo Toro” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Guardiola, non è per soldi” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Incendi, un disastro annunciato” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Così Infantino si è arricchito con il calcio” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Crisi idrica, troppi soldi spesi male” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “«Palermo ancora più forte»” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 24, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Pep, in campo la Serie A” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Boschi in fumo e case evacuate” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pep sul filo” Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026