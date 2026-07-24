Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, adesso è il turno di Moreo”

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Osti vuole il colpo in attacco

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Incendi, un disastro annunciato”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Crisi idrica, troppi soldi spesi male”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “«Palermo ancora più forte»”

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Prima pagina Tuttosport: “Pep, in campo la Serie A”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Boschi in fumo e case evacuate”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pep sul filo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Gli incendi fanno una vittima”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dateci Pep o Conte”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Sanità, le liste d’attesa infinite”

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Corriere dello Sport: “Ambrosino torna al Modena. Ounas e Marina nel mirino dell’Avellino”

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