Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Italia a Pirlo”

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Nuovo corso

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, adesso è il turno di Moreo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bufera sulle carceri fuori controllo”

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Prima pagina Tuttosport: “Colpo Toro”

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Prima pagina Tuttosport: “Guardiola, non è per soldi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Incendi, un disastro annunciato”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Così Infantino si è arricchito con il calcio”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Crisi idrica, troppi soldi spesi male”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “«Palermo ancora più forte»”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, esordio in casa per Inzaghi”

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Prima pagina Tuttosport: “Pep, in campo la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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Prima pagina Repubblica Palermo: “Boschi in fumo e case evacuate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026
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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pep sul filo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 23, 2026

Ultimissime

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Gazzetta dello Sport: “Possanzini: «Südtirol, voglio una squadra protagonista. Palermo tra le favorite»”

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Tuttosport: “Verona, sorpasso per Compagnon. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, l’asticella si alza: oggi il test contro il Norimberga”

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Giornale di Sicilia: “Bozzolan è ufficiale, il Palermo accelera per Kamaté. Moreo resta nel mirino”

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Corriere dello Sport: “Pep non è un Pirlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026