Palermo, Bozzolan si presenta: «Ho scelto una piazza importante, darò il massimo per questi colori»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
bozzolan

Primo giorno di parole e dichiarazioni per Andrea Bozzolan. Il nuovo innesto della rosa rosanero si è presentato ufficialmente alla stampa direttamente dal ritiro della Val Gardena, ripercorrendo la sua ultima esperienza e raccontando le prime sensazioni dopo l’impatto con l’ambiente e con mister Pippo Inzaghi.

L’esperienza passata e l’orgoglio rosanero

Il giovane terzino ha voluto prima fare un passo indietro alla scorsa annata, per poi tuffarsi a capofitto nella sua nuova avventura in Sicilia: «Sono partito bene con la Reggiana nella scorsa stagione, sono orgoglioso di rappresentare questi colori e cercherò di dare il massimo».


La scelta di Palermo e l’impatto con l’ambiente

Bozzolan ha poi spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club di viale del Fante, consapevole dell’importanza e del calore della piazza: «Ho scelto Palermo perché è una piazza importante e il tifo per me è anche una responsabilità. È un grande step, devo cercare di dare il massimo».

L’accoglienza del gruppo e il feeling con Inzaghi

Infine, il classe 2004 si è soffermato sulle prime impressioni legate allo spogliatoio e al nuovo guida tecnica: «Ho trovato un gruppo bellissimo, mi hanno accolto benissimo. Inzaghi mi ha fatto una bellissima impressione e per me è un grande allenatore».

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