Corriere dello Sport: “Insigne lascia Avellino. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il Modena ha scelto il nuovo allenatore. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà Daniele Galloppa a guidare i gialloblù nella prossima stagione, raccogliendo l’eredità di Andrea Sottil dopo il percorso culminato con la qualificazione ai playoff. L’ex tecnico della Fiorentina Primavera, reduce dalla conquista dello Scudetto di categoria, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Sul fronte Sampdoria, il Corriere dello Sport evidenzia l’addio di Massimo Coda. L’attaccante, recordman di gol in Serie B, non rinnoverà il contratto in scadenza con il club blucerchiato e si prepara a valutare nuove opportunità per il prosieguo della propria carriera.





La società ligure continua però a lavorare sul mercato. Restano vivi i contatti per il riscatto di Tjas Begić, mentre tra gli obiettivi figura anche il portiere Tommaso Martinelli, profilo seguito da diversi club. Al momento non registra invece sviluppi concreti la pista che conduce all’attaccante Gabriel Charpentier.

In casa Mantova è ormai definito l’arrivo di Ettore Gliozzi. L’attaccante ha sostenuto le visite mediche e si appresta a firmare un contratto triennale con il club virgiliano. Il suo arrivo potrebbe aprire scenari diversi per Leonardo Mancuso, che resta sotto contratto ma potrebbe valutare nuove soluzioni.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Mantova segue con attenzione Matteo Bassi della Virtus Verona, centrocampista che piace anche all’Ascoli.

È invece ormai tutto pronto per l’approdo di Matteo Lovisa al Südtirol. L’attuale direttore sportivo della Juve Stabia è destinato a raccogliere l’eredità di Paolo Bravo, mentre proseguono le riflessioni sul futuro dell’allenatore Fabrizio Castori.

In Serie B si muove anche l’Arezzo, che avrebbe individuato in Alessandro Nunziante uno dei principali obiettivi per la porta. Il giovane estremo difensore, di proprietà dell’Udinese e con un passato nel Benevento, è tra i profili seguiti dal club amaranto per la prossima stagione.

Sempre nel campionato cadetto, il Vicenza continua la propria programmazione. Dopo il rinnovo dell’attaccante Claudio Morra fino al 2028, la dirigenza biancorossa lavora per prolungare anche il contratto del difensore Giuseppe Cuomo, attualmente legato al club fino al 2027.

L’Avellino, nel frattempo, accelera per rinforzare il reparto offensivo. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa per Gabriele Artistico, con la Lazio orientata a una cessione a titolo definitivo, i biancoverdi hanno intensificato i contatti per Emanuele Pecorino, attaccante di proprietà della Juventus reduce dall’esperienza al Südtirol.

Restano inoltre nel mirino Alessandro Pietrelli e Giacomo Faticanti, entrambi appartenenti alla galassia bianconera. L’ottimo rapporto tra Avellino e Juventus potrebbe favorire nuove operazioni nelle prossime settimane.

Sul fronte uscite, il club irpino è impegnato a trovare una nuova sistemazione a Cosimo Patierno e Roberto Insigne. Matteo Marchisano è vicino al Picerno dopo l’ultima esperienza al Giugliano, mentre Antonio De Cristofaro è seguito da Audace Cerignola e Casertana, pur potendo restare al Latina. Da valutare infine la posizione del portiere Antony Iannarilli, il cui futuro ad Avellino resta ancora incerto.