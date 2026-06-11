Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
b52fe2c4ab

Colpo di scena sull’asse Monza-Pisa. Come raccontano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Paolo Bianco ha deciso di interrompere il rapporto con il club brianzolo nonostante la recente promozione in Serie A, accettando la proposta del Pisa e il progetto illustrato dalla società toscana.

La svolta è maturata nella giornata di ieri. Dopo un confronto con l’amministratore delegato Mauro Baldissoni, il tecnico pugliese ha comunicato la propria decisione di intraprendere una nuova avventura in Toscana. Una scelta che obbliga ora il Monza a individuare rapidamente il nuovo allenatore per affrontare il ritorno nella massima serie.


Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club brianzolo starebbe valutando diversi profili compatibili con una struttura tecnica fortemente orientata alle linee guida societarie. Tra i nomi accostati alla panchina figurano Alberto Gilardino, Roberto D’Aversa e Marco Baroni. Sullo sfondo restano anche le strategie di mercato, ma la priorità assoluta è la scelta del nuovo tecnico.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport segnala un importante passo avanti del Cagliari per Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell’Inter avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in Sardegna e le due società stanno definendo un’operazione basata su prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

In casa Frosinone continua invece il lavoro del direttore sportivo Renzo Castagnini per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi figura Luigi Cherubini, esterno offensivo di proprietà della Roma reduce dall’esperienza alla Sampdoria e recentemente convocato anche in Nazionale dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Sul giocatore resta vigile anche il Genoa, mentre la Roma e Gian Piero Gasperini stanno valutando il suo futuro.

Uno dei nomi più caldi del mercato resta però quello di Mattia Liberali. Come evidenziano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il talento classe 2007 del Catanzaro è al centro dell’interesse di numerosi club di Serie A. La clausola rescissoria da 6 milioni di euro, concordata al momento del trasferimento in Calabria, rende il giocatore particolarmente appetibile.

Al momento Como e Sassuolo risultano le società più attive. I lariani stanno spingendo con decisione per anticipare la concorrenza, ma negli ultimi giorni si sono registrati anche gli interessamenti concreti di Cagliari e Bologna. In caso di trasferimento, il 50% dell’incasso spetterà al Milan in virtù degli accordi siglati al momento della cessione.

Capitolo Genoa: Caleb Ekuban ha ufficializzato il proprio addio salutando tifosi e ambiente rossoblù attraverso una lettera pubblicata sui social. Per sostituirlo, il club ligure sta accelerando per Elias Havel, attaccante dell’Hartberg attualmente in prestito dal Lask.

Tra i portieri, il Torino segue con attenzione Lorenzo Montipò del Verona, mentre l’Udinese è vicina al riscatto definitivo di Nicolò Zaniolo per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Infine, il Como è ormai a un passo dall’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki, operazione che conferma la volontà del club lariano di continuare a investire su profili giovani e di prospettiva per consolidare il proprio progetto tecnico.

Altre notizie

palermo pisa 2-2 secondo tempo (2) marin

Giornale di Sicilia: “Palermo, in mediana non c’è solo Trimboli. Riflettori su Marin”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo sampdoria 1-1 (15) brunori gomes

Giornale di Sicilia: “Il Palermo ammaina le bandiere Brunori e Gomes”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo sampdoria 1-1 (78) insigne

Corriere dello Sport: “Insigne lascia Avellino. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
d522cd6673

Corriere dello Sport: “Juve Stabia salva, Guerri nuovo proprietario: il Tribunale dà il via libera al rilancio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo cesena 2-0 (100) klinsmann

Corriere dello Sport: “Cesena, Galloppa in pole per la panchina: Mancini accelera. Intanto tiene banco il caso Klinsmann”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Gilardino

Corriere dello Sport: “Verona, Gilardino sempre più vicino: Abate libera la strada agli scaligeri”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Corriere dello Sport: “Pisa, scelto Bianco: lascia il Monza e firma fino al 2028. Obiettivo ritorno immediato in A”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
catanzaro-noto-1024x682

Corriere dello Sport: “Catanzaro, Liberali infiamma il mercato: Sassuolo in pole, Pagliuca per il dopo Aquilani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (26) desplanches moreo

Corriere dello Sport: “Palermo, la parola d’ordine è duttilità. Da Moreo a Cassandro, ecco i profili seguiti”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Corriere dello Sport: “Palermo, Rui Modesto resta un obiettivo. Osti tratta con l’Udinese”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
pagliuca

Cesena, prende quota il nome di Pagliuca per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026
gliozzi modena

Mantova: è fatta per Gliozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 10, 2026

Ultimissime

amelia

Repubblica: “Amelia incorona il Palermo: «Con Inzaghi è in pole per la Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
perinetti

Perinetti: «Spero sia l’anno del Palermo. Ferraro? Lascia l’Athletic»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo pisa 2-2 secondo tempo (2) marin

Giornale di Sicilia: “Palermo, in mediana non c’è solo Trimboli. Riflettori su Marin”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
palermo sampdoria 1-1 (15) brunori gomes

Giornale di Sicilia: “Il Palermo ammaina le bandiere Brunori e Gomes”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026
75bd675554

Corriere dello Sport: “Mondiale 2026, si parte dall’Azteca: Messico-Sudafrica apre la Coppa del Mondo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 11, 2026