Corriere dello Sport: “Serie A, le trattative del giorno”

Colpo di scena sull’asse Monza-Pisa. Come raccontano Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Paolo Bianco ha deciso di interrompere il rapporto con il club brianzolo nonostante la recente promozione in Serie A, accettando la proposta del Pisa e il progetto illustrato dalla società toscana.

La svolta è maturata nella giornata di ieri. Dopo un confronto con l’amministratore delegato Mauro Baldissoni, il tecnico pugliese ha comunicato la propria decisione di intraprendere una nuova avventura in Toscana. Una scelta che obbliga ora il Monza a individuare rapidamente il nuovo allenatore per affrontare il ritorno nella massima serie.





Secondo Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club brianzolo starebbe valutando diversi profili compatibili con una struttura tecnica fortemente orientata alle linee guida societarie. Tra i nomi accostati alla panchina figurano Alberto Gilardino, Roberto D’Aversa e Marco Baroni. Sullo sfondo restano anche le strategie di mercato, ma la priorità assoluta è la scelta del nuovo tecnico.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport segnala un importante passo avanti del Cagliari per Thomas Berenbruch. Il centrocampista dell’Inter avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in Sardegna e le due società stanno definendo un’operazione basata su prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

In casa Frosinone continua invece il lavoro del direttore sportivo Renzo Castagnini per rinforzare la rosa. Tra gli obiettivi figura Luigi Cherubini, esterno offensivo di proprietà della Roma reduce dall’esperienza alla Sampdoria e recentemente convocato anche in Nazionale dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini. Sul giocatore resta vigile anche il Genoa, mentre la Roma e Gian Piero Gasperini stanno valutando il suo futuro.

Uno dei nomi più caldi del mercato resta però quello di Mattia Liberali. Come evidenziano ancora Fabio Massimo Splendore ed Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il talento classe 2007 del Catanzaro è al centro dell’interesse di numerosi club di Serie A. La clausola rescissoria da 6 milioni di euro, concordata al momento del trasferimento in Calabria, rende il giocatore particolarmente appetibile.

Al momento Como e Sassuolo risultano le società più attive. I lariani stanno spingendo con decisione per anticipare la concorrenza, ma negli ultimi giorni si sono registrati anche gli interessamenti concreti di Cagliari e Bologna. In caso di trasferimento, il 50% dell’incasso spetterà al Milan in virtù degli accordi siglati al momento della cessione.

Capitolo Genoa: Caleb Ekuban ha ufficializzato il proprio addio salutando tifosi e ambiente rossoblù attraverso una lettera pubblicata sui social. Per sostituirlo, il club ligure sta accelerando per Elias Havel, attaccante dell’Hartberg attualmente in prestito dal Lask.

Tra i portieri, il Torino segue con attenzione Lorenzo Montipò del Verona, mentre l’Udinese è vicina al riscatto definitivo di Nicolò Zaniolo per una cifra vicina ai 9 milioni di euro.

Infine, il Como è ormai a un passo dall’acquisto del terzino sinistro brasiliano Kaiki, operazione che conferma la volontà del club lariano di continuare a investire su profili giovani e di prospettiva per consolidare il proprio progetto tecnico.