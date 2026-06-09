Corriere dello Sport: “El Shaarawy-Genoa? Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il Monza riparte da Paolo Bianco. Come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, la società brianzola ha deciso di confermare il tecnico sulla panchina dopo la promozione in Serie A. Diversa invece la situazione sul fronte dirigenziale, dove Nicolas Burdisso ha scelto di lasciare il club per tornare in Argentina.

Nella lettera d’addio riportata dal Corriere dello Sport, Burdisso ha spiegato la propria decisione: «Caro Monza, abbiamo vissuto un anno fantastico. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Serie A con una stagione storica. Questa è una delle decisioni più difficili della mia carriera. Me ne vado per una scelta professionale e di vita». Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, per sostituire l’ex dirigente argentino il club starebbe valutando la promozione interna di Francesco Vallone.





Sul mercato il Monza continua inoltre a seguire Francesco Acerbi. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il difensore svincolato è conteso anche dal Genoa e da alcune società arabe.

In casa Cagliari è arrivata invece l’ufficialità dell’ingaggio di Pietro Accardi come nuovo direttore sportivo fino al 2029. Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che nei prossimi giorni dovrebbe essere formalizzato anche il rinnovo dell’allenatore Fabio Pisacane.

Per quanto riguarda il Lecce, Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport sottolinea come il club continui a spingere per Sean Sogliano. Il dirigente sta valutando il proprio futuro, con sul tavolo anche una proposta di rinnovo da parte del Verona. Dalla sua decisione dipenderanno anche le valutazioni di Eusebio Di Francesco.

Al Torino, invece, la scelta per la panchina sembra ormai definita. Secondo il Corriere dello Sport, Ignazio Abate è il candidato individuato per guidare i granata dopo l’ottima esperienza alla Juve Stabia. Nel frattempo il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi hanno iniziato a programmare le strategie per il mercato estivo.

Tra le panchine più attese c’è anche quella del Sassuolo. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Alberto Aquilani è stato scelto per aprire il nuovo ciclo tecnico neroverde. L’arrivo dell’ex allenatore del Catanzaro potrebbe influire anche sul mercato, considerando la stima che Aquilani nutre per Mattia Liberali. Il giovane trequartista piace però anche a Juventus e Como.

Sul fronte mercato, il Corriere dello Sport segnala inoltre che l’Atalanta sta lavorando per riportare Nicolò Savona in Italia attraverso i contatti avviati con il Nottingham Forest. Il Parma, invece, continua a lavorare per la conferma di Gabriel Strefezza, considerato una pedina importante dopo la salvezza conquistata nell’ultima stagione.

Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport riferisce poi che Daniele De Rossi avrebbe indicato Stephan El Shaarawy come obiettivo per il Genoa. Al calciatore sarebbe stato proposto un contratto biennale per tornare a vestire la maglia rossoblù.

Infine, il Como continua a seguire Antonio Vergara, Lorenzo Venturino e Kaiki Bruno. Quest’ultimo, terzino brasiliano del Cruzeiro, sarebbe vicino al trasferimento in Lombardia. Chiudono il quadro gli interessamenti di Udinese e Cagliari per l’attaccante ucraino Bogdan Popov e le numerose richieste ricevute da Filip Kostic, profilo seguito anche dalla Fiorentina.