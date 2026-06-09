Corriere dello Sport: “Sampdoria, Branco e Velázquez in pole. Pisa, ufficiale l’addio a Hiljemark: corsa a tre per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo modena 1-1 (173) pallone

La Sampdoria continua a lavorare alla costruzione del nuovo corso tecnico e dirigenziale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club blucerchiato è impegnato nella definizione delle figure che dovranno guidare la ripartenza dopo le recenti scelte societarie che hanno portato all’uscita di Giovanni Invernizzi, Andrea Mancini e, nelle scorse settimane, alla mancata conferma di Attilio Lombardo.

Secondo il Corriere dello Sport, la priorità della società resta quella di definire l’arrivo di Americo Branco. Il dirigente portoghese, reduce dall’esperienza al Fortuna Sittard, è vicino alla firma di un contratto biennale. Per questioni burocratiche non ricoprirà formalmente il ruolo di direttore sportivo, mentre Lorenzo Ariaudo, già team manager nelle ultime stagioni, dovrebbe assumere l’incarico di direttore tecnico.


Il Corriere dello Sport sottolinea come Branco abbia maturato una significativa esperienza nei Paesi Bassi, distinguendosi anche per aver contribuito alla crescita di giocatori come Tijjani Noslin. Nonostante alcuni interessamenti provenienti dall’Inghilterra, il dirigente avrebbe dato priorità alla possibilità di intraprendere un’esperienza nel calcio italiano.

Una volta definita la struttura dirigenziale, la Sampdoria dovrà sciogliere il nodo relativo alla panchina. Come evidenzia il Corriere dello Sport, tra i candidati più accreditati figura Julio Velázquez. Il tecnico spagnolo, già visto in Italia alla guida dell’Udinese, conosce bene Branco grazie all’esperienza condivisa al Fortuna Sittard e questo rapporto professionale potrebbe rappresentare un elemento importante nelle valutazioni della società.

Nel frattempo anche il Pisa è alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Il Corriere dello Sport riferisce che nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Oscar Hiljemark. La società nerazzurra ha comunicato la conclusione del rapporto con il tecnico svedese attraverso una nota ufficiale pubblicata nel tardo pomeriggio.

Si chiude così l’esperienza di Hiljemark sulla panchina toscana. L’allenatore resta comunque sotto contratto anche per la prossima stagione, ma il Pisa ha già avviato le valutazioni per individuare il successore.

Secondo il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei candidati figurano Fabio Pecchia e Paolo Zanetti. Resta in corsa anche Marco Baroni, mentre appare più defilata la candidatura di Paolo Bianco. La scelta definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare, anche perché la società dovrà successivamente programmare il mercato e definire l’organico in base alle indicazioni del nuovo tecnico.

Il lavoro non manca in casa Pisa. Con numerosi giocatori sotto contratto e una rosa da modellare in vista della prossima stagione, la nomina dell’allenatore rappresenta il primo tassello di una programmazione destinata a entrare presto nel vivo.

Altre notizie

Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (39) liberali segre

Corriere dello Sport: “Catanzaro, talenti all’asta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (45) pigliacelli

Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Pigliacelli per Nesta. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (144) gyasi ranocchia Brunori

Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi all’ultima chiamata: il ritiro con Inzaghi sarà decisivo per il suo futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo empoli 3-2 (63) joronen

Giornale di Sicilia: “Palermo, avanti con Joronen. Il rinnovo si avvicina mentre il mercato entra nel vivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo cesena 2-0 (55) Rui modesto

Giornale di Sicilia: “Palermo, assalto a Rui Modesto. Osti studia le mosse per l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo catanzaro 1-2 (100) brunori CASSANDRO

Giornale di Sicilia: “Cassandro e Trimboli, il Palermo ora fa sul serio”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
bedin

Bedin promuove il progetto Baldini: «La Serie B è il motore verde del calcio italiano»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
spezia palermo (8) Kouda gyasi

Mantova, si lavora al ritorno di Kouda e Benaissa

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
Screenshot 2026-06-08 202534

Cesena, UFFICIALE: arriva Mancini come nuovo ds

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
VSPA3090--1440x1080

Cagliari, UFFICIALE: Accardi è il nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
678fbce0203b3.r_d.512-298-21094

Sampdoria, risoluzione del contratto con Mancini: il ds a un passo dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026
nesta-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Avellino, UFFICIALE: Nesta sarà il nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 8, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (173) pallone

Corriere dello Sport: “Sampdoria, Branco e Velázquez in pole. Pisa, ufficiale l’addio a Hiljemark: corsa a tre per la panchina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (39) liberali segre

Corriere dello Sport: “Catanzaro, talenti all’asta”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (45) pigliacelli

Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Pigliacelli per Nesta. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
palermo manchester city (128) Mirri soriano

Corriere dello Sport: “Palermo, pioggia d’oro sul Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Screenshot 2026-06-09 072613

Giornale di Sicilia: “Aerei militari nei cieli di Palermo, paura tra i cittadini: erano le prove per la Festa della Marina”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026