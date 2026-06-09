Corriere dello Sport: “Sampdoria, Branco e Velázquez in pole. Pisa, ufficiale l’addio a Hiljemark: corsa a tre per la panchina”

La Sampdoria continua a lavorare alla costruzione del nuovo corso tecnico e dirigenziale. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club blucerchiato è impegnato nella definizione delle figure che dovranno guidare la ripartenza dopo le recenti scelte societarie che hanno portato all’uscita di Giovanni Invernizzi, Andrea Mancini e, nelle scorse settimane, alla mancata conferma di Attilio Lombardo.

Secondo il Corriere dello Sport, la priorità della società resta quella di definire l’arrivo di Americo Branco. Il dirigente portoghese, reduce dall’esperienza al Fortuna Sittard, è vicino alla firma di un contratto biennale. Per questioni burocratiche non ricoprirà formalmente il ruolo di direttore sportivo, mentre Lorenzo Ariaudo, già team manager nelle ultime stagioni, dovrebbe assumere l’incarico di direttore tecnico.





Il Corriere dello Sport sottolinea come Branco abbia maturato una significativa esperienza nei Paesi Bassi, distinguendosi anche per aver contribuito alla crescita di giocatori come Tijjani Noslin. Nonostante alcuni interessamenti provenienti dall’Inghilterra, il dirigente avrebbe dato priorità alla possibilità di intraprendere un’esperienza nel calcio italiano.

Una volta definita la struttura dirigenziale, la Sampdoria dovrà sciogliere il nodo relativo alla panchina. Come evidenzia il Corriere dello Sport, tra i candidati più accreditati figura Julio Velázquez. Il tecnico spagnolo, già visto in Italia alla guida dell’Udinese, conosce bene Branco grazie all’esperienza condivisa al Fortuna Sittard e questo rapporto professionale potrebbe rappresentare un elemento importante nelle valutazioni della società.

Nel frattempo anche il Pisa è alle prese con la scelta del nuovo allenatore. Il Corriere dello Sport riferisce che nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Oscar Hiljemark. La società nerazzurra ha comunicato la conclusione del rapporto con il tecnico svedese attraverso una nota ufficiale pubblicata nel tardo pomeriggio.

Si chiude così l’esperienza di Hiljemark sulla panchina toscana. L’allenatore resta comunque sotto contratto anche per la prossima stagione, ma il Pisa ha già avviato le valutazioni per individuare il successore.

Secondo il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei candidati figurano Fabio Pecchia e Paolo Zanetti. Resta in corsa anche Marco Baroni, mentre appare più defilata la candidatura di Paolo Bianco. La scelta definitiva non dovrebbe tardare ad arrivare, anche perché la società dovrà successivamente programmare il mercato e definire l’organico in base alle indicazioni del nuovo tecnico.

Il lavoro non manca in casa Pisa. Con numerosi giocatori sotto contratto e una rosa da modellare in vista della prossima stagione, la nomina dell’allenatore rappresenta il primo tassello di una programmazione destinata a entrare presto nel vivo.