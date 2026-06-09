Corriere dello Sport: “Catanzaro, talenti all’asta”

In casa Catanzaro il momento delle decisioni è stato rinviato. Come racconta Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, l’assenza del presidente Floriano Noto ha fatto slittare gli incontri programmati con Alberto Aquilani e Ciro Polito, due figure centrali nella programmazione della prossima stagione giallorossa.

L’unica uscita già definita riguarda Paolo Morganti. Secondo quanto riportato da Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, il direttore generale lascerà il Catanzaro per trasferirsi alla Fiorentina, dove assumerà un ruolo dirigenziale legato alla gestione del Viola Park. Si chiude così un biennio nel quale Morganti ha contribuito allo sviluppo di diversi progetti destinati a concretizzarsi nei prossimi anni.





Per quanto riguarda la panchina, il Corriere dello Sport riferisce che la società avrebbe tentato di trattenere Alberto Aquilani, arrivando a proporre un contratto fino al 2029 accompagnato da garanzie tecniche. Nonostante questo tentativo, l’ex centrocampista sembra orientato ad accettare la proposta del Sassuolo. Come evidenzia ancora Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, la definizione dell’operazione sarebbe ormai soltanto una questione di tempo.

In vista dell’eventuale successione, il Catanzaro sta valutando diversi profili. Tra i nomi presi in considerazione figurano Daniele Galloppa, reduce dalla vittoria del campionato Primavera 1 con la Fiorentina, Davide Possanzini e Guido Pagliuca.

Resta invece aperto il discorso relativo a Ciro Polito. Il direttore sportivo ha ancora un anno di contratto con il Catanzaro e, secondo Carlo Talarico sul Corriere dello Sport, è atteso un confronto con la proprietà per discutere prospettive e obiettivi futuri. Sul dirigente sarebbero arrivati apprezzamenti da parte di altre società, tra cui Lecce e Cremonese.

Il Corriere dello Sport sottolinea inoltre come il club stia lavorando parallelamente su più fronti. Da una parte c’è il progetto per la realizzazione di un nuovo centro sportivo, dall’altra la necessità di gestire una stagione che inizierà con i lavori di ammodernamento dello stadio Ceravolo ancora in corso.

Sul fronte mercato, Carlo Talarico sul Corriere dello Sport segnala diversi interessamenti per alcuni dei giovani più promettenti della rosa. Mattia Liberali continua a essere seguito con attenzione dal Como, mentre la Juventus avrebbe effettuato alcuni sondaggi. Costantino Favasuli, invece, piace alla Roma dopo le recenti apparizioni con la Nazionale guidata da Baldini.

Al momento, però, il quadro tecnico resta in fase di definizione. Prima di prendere decisioni definitive sulla rosa, il Catanzaro dovrà chiarire la situazione relativa all’allenatore e al direttore sportivo. Nel frattempo la società continua a lavorare sulla programmazione futura con l’obiettivo di mantenere elevato il livello di competitività raggiunto nelle ultime stagioni, concluse sempre con la partecipazione ai playoff.