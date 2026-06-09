Corriere dello Sport: “Avellino, c’è Pigliacelli per Nesta. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (45) pigliacelli

Mancava soltanto l’ufficialità ed è arrivata nella serata di ieri. Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell’Avellino. Come riportato da Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’ex tecnico del Monza ha firmato un contratto biennale e sarà presentato ufficialmente domani mattina.

Secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, insieme a Nesta arriverà anche il suo staff composto dal viceallenatore Lorenzo Rubinacci, dai collaboratori Massimo Lo Monaco e Vincenzo Varrica, dal preparatore atletico Luca Morellini, dall’allenatore dei portieri Raffaele Clemente e dal match analyst Federico Soldano.


Sul fronte della rosa, il Corriere dello Sport riferisce che l’Avellino ha comunicato a Cosimo Patierno e Roberto Insigne la volontà di non proseguire il rapporto. Patierno è seguito da diversi club e attende la proposta ritenuta più adatta per il proprio futuro, mentre Insigne, legato al club da un contratto in scadenza nel 2027, dovrà trovare una nuova sistemazione.

Come evidenzia ancora Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, resta da definire anche il futuro del portiere Antony Iannarilli. Tra i nomi seguiti dal club irpino c’è Mirko Pigliacelli, ma per l’estremo difensore sarà determinante la posizione del Catanzaro.

Tra i giocatori di rientro dai prestiti, Matteo Marchisano è vicino al Picerno, mentre Antonio De Cristofaro potrebbe proseguire la propria esperienza al Latina.

Nel frattempo, il Mantova ha definito il riscatto di Fahem Benaïssa e ha respinto un’offerta da 2,5 milioni di euro presentata dal Groningen per Davide Bragantini. In casa Padova, invece, Antonio Calabro ha superato Giorgio Gorgone nel testa a testa per la panchina.

Il Corriere dello Sport racconta inoltre che il Südtirol è vicino ad affidare il ruolo di direttore sportivo a Matteo Lovisa. Successivamente il dirigente valuterà anche la posizione dell’allenatore Fabrizio Castori.

Per quanto riguarda il mercato dei portieri, l’Arezzo segue con interesse Tommaso Martinelli della Fiorentina, profilo monitorato anche dall’Avellino. Sul fronte offensivo, David Stückler è destinato a restare alla Cremonese, motivo per cui il Vicenza sta valutando alternative come Giuseppe Di Serio dello Spezia e Silvio Merkaj del Südtirol.

Sempre secondo Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, il Vicenza è interessato anche a Giacomo Faticanti della Juventus Next Gen, centrocampista seguito pure dall’Avellino.

Chiudono il quadro le novità dirigenziali: il Modena ha ufficializzato Nereo Bonato come nuovo direttore sportivo, mentre la Cremonese è vicina a Christian Botturi, dirigente bresciano che nel corso della sua carriera ha lavorato con Atalanta, Lumezzane e Brescia.

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