Corriere dello Sport: “Palermo, pioggia d’oro sul Barbera”

La prossima stagione rappresenterà un passaggio fondamentale per il Palermo e per il City Football Group. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, dopo cinque anni di gestione la proprietà anglo-araba si aspetta che il progetto sportivo compia un definitivo salto di qualità verso la Serie A, pur continuando a considerare il tempo come l’unica variabile non completamente controllabile nel percorso di crescita del club.

Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il City Football Group ha scelto di investire sul Palermo per le enormi potenzialità della città e del suo bacino d’utenza, risorse che possono esprimere pienamente il proprio valore soprattutto attraverso la presenza stabile nella massima serie. In questo scenario assume un’importanza strategica anche la questione legata allo stadio Renzo Barbera.





L’analisi di Paolo Vannini sul Corriere dello Sport sottolinea come uno dei passaggi decisivi dei prossimi mesi riguarderà la concessione dell’impianto e il via libera al progetto di riqualificazione. Pur non esistendo un collegamento diretto tra gli investimenti infrastrutturali e quelli destinati alla squadra, la definizione della vicenda stadio rappresenterebbe un segnale molto importante per la proprietà.

Negli ultimi anni il tema del Barbera è rimasto spesso bloccato tra rinvii e lungaggini burocratiche, ma oggi il quadro appare differente. Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, esiste una volontà condivisa di procedere con un intervento di ammodernamento profondo, sostenuto dalla disponibilità del City Football Group a investire anche sulle infrastrutture, un concetto recentemente ribadito dal chairman Khaldoon Al Mubarak.

Un appuntamento chiave è previsto per il mese di luglio, quando si svolgerà la conferenza decisoria dei servizi. Questo passaggio amministrativo dovrà riunire tutti gli enti coinvolti nell’iter autorizzativo dell’opera e definire anche la ripartizione delle risorse necessarie per un intervento che supera i 300 milioni di euro. In questa direzione viene considerato significativo anche il contributo da 60 milioni di euro recentemente destinato dalla Regione Siciliana al Comune di Palermo, proprietario dell’impianto.

Qualora arrivasse il via libera definitivo, il City Football Group potrebbe ricevere un ulteriore impulso nel proseguire il proprio progetto di crescita sportiva e strutturale. Il programma prevede che i lavori di riqualificazione del Barbera, candidato a ospitare alcune gare degli Europei del 2032, possano iniziare nel gennaio del 2027 e procedere per settori senza interrompere l’utilizzo dello stadio.

Nel frattempo il Palermo continua a programmare la nuova stagione. La prima amichevole del ritiro estivo in Trentino è stata fissata per il 22 luglio a Santa Cristina Val Gardena contro gli svizzeri del Paradiso, già affrontati dai rosanero durante la preparazione della scorsa estate.

Infine, il club ha deciso di sostenere l’iniziativa di Fabrizio Miccoli concedendo lo stadio Barbera per la sua partita d’addio al calcio. L’evento si disputerà il 26 settembre e vedrà la partecipazione di numerosi ex protagonisti della storia rosanero, tra cui Ilicic, Pastore, Balzaretti e Simplicio. Parte dell’incasso sarà destinata alla Fondazione Falcone, che l’ex capitano del Palermo sostiene da diversi anni.