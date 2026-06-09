Giornale di Sicilia: “Aerei militari nei cieli di Palermo, paura tra i cittadini: erano le prove per la Festa della Marina”

Momenti di apprensione ieri a Palermo, dove il passaggio di aerei militari a bassa quota e il forte boato dei jet hanno generato preoccupazione tra molti cittadini. Come racconta il Giornale di Sicilia, le numerose segnalazioni arrivate nel corso della giornata hanno inizialmente fatto pensare a possibili emergenze, alimentate anche dal delicato scenario internazionale delle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, i velivoli sono stati avvistati in diverse zone della città, da via Lincoln fino all’area della Statua, passando per via Autonomia Siciliana, via Giuseppe Alessi e piazza Don Bosco. Il rombo degli aerei è stato percepito chiaramente anche nei comuni vicini, tra cui Bagheria, Santa Flavia, Casteldaccia e Altavilla Milicia.





L’episodio ha provocato numerose chiamate alle forze dell’ordine e un intenso dibattito sui social network. Come sottolinea il Giornale di Sicilia, molti cittadini, complice il clima di tensione internazionale, hanno temuto che i sorvoli potessero essere collegati a situazioni di emergenza o a possibili sviluppi del conflitto in Medio Oriente.

Nel pomeriggio, inoltre, il cielo sopra Palermo è stato attraversato da elicotteri in formazione. Una scena spettacolare che ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi, richiamando alla memoria immagini cinematografiche di celebri film di guerra, ma che non era legata ad alcuna situazione di pericolo.

Il Giornale di Sicilia spiega che le attività erano in realtà collegate alle prove generali per la Giornata della Marina Militare, in programma oggi nel porto di Palermo. In questi giorni sono infatti presenti in città diverse unità navali della flotta italiana, tra cui la portaerei Cavour, una delle navi simbolo della Marina.

Dalla Marina Militare è arrivata una precisazione ufficiale: «Sarà possibile assistere al sorvolo, anche a bassa quota, degli aeromobili del Gruppo aerei imbarcati. Si tratta di caccia a decollo corto e atterraggio verticale, AV-8B II Plus e F-35B, generalmente imbarcati sulla Cavour. Oltre al passaggio degli aerei, le prove prevedono anche l’effettuazione di salve di saluto, una tradizione navale che risale al XVI secolo».

Le celebrazioni odierne ricordano l’anniversario dell’impresa di Premuda, una delle pagine più significative della storia della Marina italiana. A tal proposito, la forza armata ha precisato che i colpi previsti durante la manifestazione saranno «rigorosamente a salve» e ha ringraziato la cittadinanza per la collaborazione e la pazienza dimostrate durante le prove.

Come ricorda ancora il Giornale di Sicilia, al Molo Trapezoidale è stato allestito il Villaggio Marina, dove sarà possibile visitare alcune delle unità navali presenti in porto. Tra gli appuntamenti più attesi figura anche la consegna della bandiera di combattimento alla fregata Spartaco Schergat, simbolo dell’identità e della tradizione dell’equipaggio dell’unità navale.