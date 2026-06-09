Giornale di Sicilia: “Palermo, Gyasi all’ultima chiamata: il ritiro con Inzaghi sarà decisivo per il suo futuro”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 9, 2026
Palermo Reggiana 2-1 (144) gyasi ranocchia Brunori

Il futuro di Emmanuel Gyasi in maglia rosanero si giocherà nelle prossime settimane. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il ritiro di Santa Cristina Val Gardena rappresenterà un passaggio fondamentale per l’esterno offensivo, chiamato a dimostrare di poter essere una risorsa importante nel nuovo Palermo di Filippo Inzaghi.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club ha deciso di esercitare l’obbligo di riscatto dall’Empoli, confermando la fiducia nei confronti del giocatore. Tuttavia, dopo una prima stagione ben al di sotto delle aspettative, sarà necessario un deciso cambio di passo soprattutto dal punto di vista della produzione offensiva.


I numeri dell’ultima annata raccontano una stagione complicata. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Gyasi ha chiuso il campionato senza gol e senza assist, raccogliendo appena dieci presenze da titolare su 24 apparizioni complessive. Ancora più significativo il dato relativo ai tentativi verso la porta avversaria: soltanto dieci conclusioni nell’intera stagione, un rendimento che evidenzia le difficoltà incontrate negli ultimi metri.

L’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricorda come i pochi lampi dell’esterno siano arrivati tra gennaio e febbraio. A Bari si procurò il rigore poi trasformato da Ranocchia, mentre nella sfida contro l’Empoli fu protagonista dell’azione che portò all’autorete di Fulignati dopo un tiro finito sul palo.

Nel corso della stagione Inzaghi lo ha utilizzato in diverse posizioni, sia come esterno a tutta fascia sia come trequartista, ruoli già ricoperti in passato tra Spezia ed Empoli. Le risposte, però, non sono state quelle attese e il nuovo sistema di gioco potrebbe rappresentare l’ultima occasione per rilanciarlo.

Il 4-3-3 che il tecnico inizierà a plasmare durante il ritiro sembra infatti il modulo più adatto alle caratteristiche del numero 11. Il ruolo di ala offensiva potrebbe consentirgli di valorizzare corsa, intensità ed esperienza, ma la concorrenza si preannuncia particolarmente elevata. Sulla fascia destra il Palermo cerca infatti un profilo più incisivo sotto porta, mentre a sinistra Johnsen resta uno dei punti fermi del progetto tecnico.

A rendere ancora più competitivo il reparto offensivo c’è anche il capitolo Rui Modesto. Qualora l’esterno angolano dovesse tornare in rosanero, potrebbe essere impiegato proprio nel tridente offensivo, aumentando ulteriormente le alternative a disposizione di Inzaghi.

Come conclude Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Gyasi non viene considerato incedibile e il Palermo valuterà eventuali offerte che dovessero arrivare durante il mercato. Allo stesso tempo, la società intende concedergli un’ultima opportunità per rilanciarsi e dimostrare di poter essere ancora una risorsa importante all’interno del progetto rosanero.

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